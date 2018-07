© imago+Hanser Berlin/dpa Bild: © imago+Hanser Berlin/dpa

So 22.07.2018 | 07:04 | Quergelesen

- Mitleidlose Überwachungswelt des Big Data: "Die Hochhausspringerin"

Frauen stehen im Zentrum dieser Ausgabe "Quergelesen" mit Ute Büsing. Wir stellen die neuen Romane der Amerikanerinnen Anne Tyler "Launen der Zeit" und Meg Wolitzer "Das weibliche Prinzip" vor und schauen auf das deutsche Debüt "Die Hochhausspringerin" von Julia von Lucadou. Wir gratulieren dem Schriftsteller und Dramatiker Pavel Kohout zum 90. Geburtstag und würdigen den Uwe-Johnson-Preisträger 2018, Ralf Rothmann, für seinen Roman "Der Gott dieses Sommers".

Pavel Kohout Ein Beitrag von Peter Lange

Erst überzeugter Kommunist, dann Dissident, schließlich ausgebürgert und Stimme der verfolgten Künstler in der Tschechoslowakei: Das Leben des Schriftstellers und Dramatikers Pavel Kohout spiegelt die Geschichte seiner Heimat. Seine Schriftsteller und Dramatiker-Karriere nahm in Prag ihren Ausgangspunkt. Dort rundete sich am Freitag sein 90. Geburtstag.

"Der Gott dieses Sommers" von Ralf Rothmann ist alles andere als ein beschaulicher Sommerroman. Vielmehr setzt der in Berlin lebende Schriftsteller darin detailreich seine Auseinandersetzung mit der kriegerischen deutschen Vergangenheit fort. Dafür wurde er jetzt mit dem Uwe-Johnson-Preis 2018 ausgezeichnet. Und für ein Gesamtwerk, in dem, so die Stifter der mit 20.000 Euro dotierten Auszeichnung, "die unbestechliche Erinnerungsarbeit eine zentrale Rolle spielt".

Meg Wolitzer - Das weibliche Prinzip Eine Rezension von Renée Zucker

"Wenn alles gesagt ist, bleibt Wolitzers unerschöpfliche Fähigkeit, Menschen zu schaffen, die so real sind wie die Schrift auf dieser Seite, und ihre Liebe zu ihren Charakteren scheint heller als jede Agenda", urteilte die New York Times über Meg Wolitzers neuen Roman "Das weibliche Prinzip". Darin stellt die 59-jährige New Yorkerin die Machtfrage und lotet aus, was Feminismus heute bedeuten kann.

Anne Tyler - Launen der Zeit Ein Beitrag von Annemarie Stoltenberg

Eine Amerikanerin, die schon länger das weibliche Prinzip auf die eine oder andere Weise umkreist, ist Anne Tyler. Die 77-jährige Pulitzer Preisträgerin ist wie Wolitzer eine Chronistin des Mittelstands. Sie hat bereits 22 Romane veröffentlicht. Ihr neuester Roman "Launen der Zeit" ist ein fein gesponnener Familienroman über scheinbar so normale Leben, die aus den Fugen geraten und eine mutige Frau zur Selbstbestimmung führen. Er eignet sich auch als anregende und unterhaltende Sommerlektüre.

Julia von Lucadou - Die Hochhausspringerin Eine Rezension von Ute Büsing

