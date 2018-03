- Vor der Buchmesse in Leipzig

Ute Büsing stellt im Literaturmagazin Quergelesen weitere Kandidaten und Kandidatinnen für den Leipziger Buchpreis vor. So beispielsweise Isabel Fargo Cole mit ihrem Debütroman "Die grüne Grenze". Und Anja Kampmann: Ihr Romandebüt trägt den Titel "Wie hoch die Wasser steigen". Außerdem im Gespräch: Ernest Wichner, langjähriger Leiter des Literaturhauses Berlin, der in der Sparte Übersetzung für den Leipziger Buchpreis antritt.

Am Mittwochabend beginnt in Leipzig die Buchmesse mit der Verleihung des Preises zur Europäischen Verständigung an die norwegische Autorin Åsne Seierstad. Ausgezeichnet wird sie für "Einer von uns" über den Rechtsterroristen Anders Breivik. Am Donnerstagnachmittag wird es dann ernst für die Kandidaten, die für den Leipziger Buchpreis nominiert sind. In der Sparte Belletristik ist Isabel Fargo Cole für ihren Debütroman "Die grüne Grenze" nominiert. Nadine Kreuzahler hat sie getroffen und den Roman über das Leben am dörflichen Rand der DDR gelesen.