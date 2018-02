- Haruki Murakami: Eine Reise in Erinnerungen

In dieser Ausgabe "Quergelesen" geht es um zwei Bestseller-Schwergewichte unter den Neuerscheinungen: Elena Ferrantes neuer - und letzter - Band ihrer Neapel-Saga: "Die Geschichte des verlorenen Kindes" - und der auf zwei Bände angelegte neue Roman von Haruki Murakami, dem japanischen Erfolgsautor und ewigen Nobelpreiskandidaten: "Die Ermordung des Commendatore".

Literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche



+++ Das Fontane-Jahr wirft seine Schatten voraus. 2019 feiert das Land Brandenburg den 200. Geburtstag seines berühmten Sohnes ganz groß. Mit Ausstellungen, Workshops, Lesungen und dutzenden weiteren Veranstaltungen. Brandenburg hat das Programm genauer vorgestellt und die Webseite fontane-200.de freigeschaltet. Vor allem Fontanes Geburststadt Neuruppin steht dabei im Zentrum. Der Bürgermeister der Stadt, Jens Peter Golde, freut sich über den Geldsegen, den das Jubiläum bringt und will mehr erreichen als ein kurzlebiges Veranstaltungsfeuerwerk. Das Fontanejahr beginnt am 30. März 2019, neun Monate vor dem runden Geburtstag des Dichters, Schriftstellers und Journalisten.



+++ Die Schriftstellerin Helen Dunmore ist posthum mit dem "Costa Book of the Year Award" ausgezeichnet worden. Mit nur 64 Jahren war sie 2017 ihrem Krebsleiden erlegen. Der Preis geht an ihren zehnten und letzten Gedichtband "Inside the Wave". Der Preis ist mit 25.000 Pfund dotiert und wird seit 1971 für englischsprachige Werke aus Irland oder Großbritannien verliehen.



+++ Das umstrittene Gedicht "Avenidas" von Eugen Gomringer, das jetzt endgültig von der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule entfernt werden soll, könnte schon bald in Gomringers Wohnort Rehau in Franken wieder zu sehen sein. Rehaus Bürgermeister Michael Adam will das Gedicht auf die Fassade des städtischen Museums anbringen. Studierende und einige Lehrende hatten "Avenidas" als sexistisch eingestuft. Das hatte für heftige Kritik gesorgt.