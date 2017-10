- Cyber-Satire mit Anarcho-Humor

Kaum ist sein neues Hörbuch erschienen, steht es schon auf Platz Eins der Hörbuch-Charts: "Quality Land" von Marc Uwe Kling. Bekannt wurde er mit seinen "Känguru-Chroniken". Nadine Kreuzahler stellt Klings Hörbuch in dieser Ausgabe "Quergelesen" vor. Außerdem stimmt Korinna Hennig auf den neuen Roman "Swing Time" der englischen Schriftstellerin Zadie Smith ein.

Die literarischen Neuigkeiten der Woche : Drei Berliner Schriftsteller und Schriftstellerinnen bekommen am Donnerstag das Bundesverdienstkreuz verliehen. Friedrich Christian Delius, Carolin Emcke und Jenny Erpenbeck. Der Buchhändlerkeller ist eine West-Berliner Institution. Jetzt wird er 50 Jahre alt. Als sie noch junge Talente waren, war für Günter Grass, Uwe Johnson, Peter Handke, Peter Rühmkorf und Martin Walser der kleine Buchhändlerkeller die Bühne. Klaus Peter Herbach gründete 1967 das Literaturhaus im Keller einer ehemaligen Bäckerei in Friedenau.

"QualityLand" ist der Titel des ersten richtigen Romans von Marc-Uwe Kling . Bekannt wurde der Autor auf Lesebühnen mit seinen "Känguru-Chroniken". Sie erzählen von einem verpeilten Typen, der mit einem anarchistischen Revoluzzer-Känguru in einer WG wohnt. Mit "Quality Land" versucht sich Marc-Uwe Kling jetzt an einer düsteren Science-Fiction-Satire - eine digitale Überwachungsdiktatur mit einer vom Konsum regierten perfektionierten Gesellschaft. Nadine Kreuzahler hat sich intensiv mit der Hörbuch-Version befasst, weil der Autor selbst liest und seine Texte dadurch optimal zur Geltung kommen.

Donna Leon, amerikanische Bestsellerautorin und Erfinderin des Commissario Brunetti, der auch erfolgreich für eine deutsche Krimi-Reihe im Fernsehen ermittelt, ist 75 geworden in dieser Woche. All ihre Brunetti-Romane spielen in Venedig, der Stadt, in der Leon lange gelebt hat. ARD-Korrespondent Tassilo Forchheimer gratuliert Donna Leon.