- Erzählungen aus Nordkorea und eine Übersetzerin in türkischer Haft

Ein seltenes literarisches Zeugnis aus dem abgeschotteten Nordkorea, das ist ein Thema in dieser Ausgabe von "Quergelesen" mit Ute Büsing, die außerdem in die Türkei blickt. Dort hat gerade eine neue Verhaftungswelle von Journalisten begonnen, während die Übersetzerin Meşale Tolu schon seit April inhaftiert ist. Im Gespräch dazu ihr Vater und ihre Anwältin in Istanbul. Außerdem: Theresia Enzensbergers Roman "Blaupause".



Recep Erdoğan geht rigide gegen jegliche Opposition vor und unterstellt ihr Gülen-Gefolgschaft. Am Mittwoch wurden erneut Journalisten in der Türkei verhaftet. Die Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu befindet sich seit April in Untersuchungshaft.

Die Beiträge - Katharina Willinger im Gespräch mit dem Vater und der Anwältin von Meşale Tolu

- Rezension von Renée Zucker "Denunziation - Erzählungen aus Nordkorea" von Bandi Piper Verlag

- Beitrag von Annkatrin Bornholdt "Blaupause" von Theresia Enzensberger Carl Hanser Verlag

Am 11. Oktober soll der Prozess gegen Meşale Tolu beginnen. Wegen "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" drohen ihr 15 Jahre Haft. Katharina Willinger hat den Vater und die Anwältin der jungen Frau in Istanbul getroffen

Auch die nordkoreanische Opposition wird unter der inzwischen drei Generationen dauernden diktatorischen Herrschaft des Kim-Clans nicht mal im Ansatz geduldet. Es gibt keine offiziell bekannten Regimegegner in dem 25-Millionen-Einwohner-Staat. Ebenso wenig ist bisher über literarische Zeugnisse jenseits der angeordneten Herrscher-Verehrung hinaus bekannt. Da ließ der Erzählungsband "Denunziation" aufhorchen. Renée Zucker hat ihn gelesen.

Theresia Enzensbergers historischer Roman "Blaupause" rund ums Weimarer und Dessauer Bauhaus in den 20er Jahren und seine berühmten Protagonisten wie Walter Gropius wurde bereits viel beachtet. Kurz vor dem Bauhaus-Jubiläum richtet die 31jährige Journalistin und Verlegerin in ihrem Debüt den kritischen Blick auf die Frauen in der männlichen Architektur-Domäne. Annkatrin Bornholdt hat den Roman gelesen.