- 'Der Anschlag hätte verhindert werden können'

Die mutmaßlichen Versäumnisse und Vertuschungsversuche des Berliner Landeskriminalamts im Fall Anis Amri sorgen für Empörung. LKA-Mitarbeiter sollen Akten nachträglich manipuliert haben, um mögliche Fehler bei den Ermittlungen gegen Amri geheim zu halten. Berlins Innensenator Geisel versprach eine rückhaltlose Aufklärung. Wie die Zeitungskommentatoren die Vorgänge bewerten, fasst Miriam Berger zusammen.

Hätte der Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz mit zwöf Toten verhindert werden können, wenn das LKA Anis Amri wegen seiner gewerbsmäßigen Drogengeschäfte rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen hätte? Nach Ansicht der "Frankfurter Rundschau" gibt es daran kaum noch Zweifel.



"Die zwölf Menschen, die der Attentäter Anis Amri in Berlin getötet hat, könnten wohl noch leben, wenn die Ermittlungsbehörden den Job gemacht hätten, für den sie da sind. Dann wäre Amri frühzeitig in Haft genommen und abgeschoben worden."



Was den Fall besonders brisant mache, sei das Zusammenspiel der Unterlassungen, findet das "Badische Tagblatt":



"Wenn jemand mit Drogen handeln und damit möglicherweise terroristische Aktionen finanzieren kann, müssten sämtliche Alarmglocken schrillen. Deshalb muss das Handeln der Ermittler im Fall Amri rückhaltlos aufgeklärt werden. Vor allem, um aus möglichen Fehlern lernen zu können."



Auch der Kommentator des "Kölner Stadtanzeigers" fordert, die Vorwürfe müssten schonungslos aufgeklärt werden.



"Sollte es sich bewahrheiten, dass im Landeskriminalamt Berlin Akten gefälscht wurden, um von eigenem Versagen abzulenken, erscheinen die Pannen, für die die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen verantwortlich gemacht werden, in einem anderen Licht. Zweifelsohne gab es in NRW Probleme. Doch was in Berlin jetzt untersucht werden muss, hat eine andere Dimension."



Berlin habe sich offenbar bereits so sehr an die Kriminalität gewöhnt, dass sie sie hinnehme wie eine Marotte - mutmaßt die Tageszeitung "Die Welt". Die Ermittlungspannen und Vertuschungsversuche wirkten sich dennoch auf das Freiheits- und Sicherheitsgefühl der Bürger aus.



"Dies Gefühl ist bedroht, wenn ein Amri möglich ist. Wenn ein Terrorist durch lauter Lichtschranken läuft, die Alarm auslösen sollten, es aber nicht tun."



Das "Handelsblatt" meint, der Staat könne sein einfaches, aber großes Versprechen nicht mehr einhalten, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Das zeige sich auch am reißenden Absatz von Pfefferspray:



"Die Selbstverteidigung ist im vollen Gang, was nicht nur am gewaltigen Umsatzplus bei Schreckschusswaffen, Elektroschockern oder Schrillalarmen abzulesen ist. Nicht umsonst haben die Bürgerwehren regen Zulauf, denn die Bürger verlassen sich nicht mehr auf den Staat."



Das Problem ist nach ansicht des "Münchner Merkurs" hausgemacht. Im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri habe nicht nur die Polizei, sondern der gesamte deutsche Staat versagt.



"An der Spitze der Versagens-Kette steht eine Politik, die zu wenig unterscheidet zwischen hilfsbedürftigen Flüchtlingen und illegalen Migranten, die wie der Intensivtäter Anis A. das Asylrecht missbrauchen. Eine solche Politik ist nicht liberal. Sondern lax."