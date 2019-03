imago/ Davide Pischettola Bild: imago/ Davide Pischettola

Fr 29.03.2019 | 07:25

- Greta Thunberg kommt zur Klimademo nach Berlin

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist an diesem Freitag in Berlin - sie nimmt an der "Fridays for Future"-Demonstration teil und will am Mittag eine Rede halten. Inforadio-Reporterin Alina Ryazanova hat vorab Berliner Schüler gefragt, was sie über die 16-Jährige wissen und über sie denken.