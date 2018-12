- Der junge Provokateur: Jens Spahn

Erst 38 Jahre alt strebt er nach der ganz großen Macht in der CDU: Bundesgesundheitsminister Spahn ist einer der drei Bewerber um den Parteivorsitz. Er polarisiert gern und eckt oft an. Wir stellen ihn vor.

Kurzbiografie

- geboren am 16. Mai 1980 im münsterländischen Ahaus (Nordrhein-Westfalen)



- seit 1997 in der CDU, Eintritt in die Junge Union bereits 1995



- nach dem Abitur 1999 Ausbildung zum Bankkaufmann; Studium der Politikwissenschaft an der Fernuniversität Hagen, Abschluss 2017



- 1998 bis 2005 Vorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend



- seit 2002 Mitglied des Bundestages



- seit 2012 Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, seit 2014 auch Mitglied des CDU-Präsidiums



- 2015 bis 2018 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesfinanzminister



- seit März 2018 Bundesgesundheitsminister



- katholisch, seit 2017 mit seinem langjährigen Partner verheiratet