imago/Agencia EFE Bild: imago/Agencia EFE

Fr 30.11.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- El Salvador: Hinter Gittern wegen Fehlgeburt

Mörderinnen sollen sie sein und sitzen deshalb Gefängnisstrafen von bis zu 35 Jahren ab: Frauen in El Salvador, die Fehlgeburten erlitten haben. Bei uns kaum vorstellbar, aber in El Savador müssen sie neben dem an sich schon schmerzhaften Verlust des Kindes noch mit Anzeigen und hohen Gefängnisstrafen rechnen. Die Anklage: illegale Abtreibung und Mord.