- Wechselmodell - die bessere Lösung für das Trennungskind?

Wenn sich Eltern trennen, läuft es für die gemeinsamen Kinder meist darauf hinaus: Einer betreut, einer zahlt. Doch immer häufiger beteiligen sich beide Elternteile zu gleichen Teilen an der Betreuung. Das Bündnis "Doppelresidenz.org" will am Donnerstag eine Petition dem Bundestag übergeben, die das "Wechselmodell" zum Leitbild im Familienrecht machen soll. Bettine Rehmann berichtet.

Markus Witt vom Bündnis betont: "Es geht hauptsächlich darum, ein zeitgemäßes Familienrecht zu bekommen, also nicht ein Familienrecht, das deut lich über hundert Jahre alt ist, sondern sich daran orientiert, wie Eltern heute leben und was Kinder auch brauchen."

Seine Kollegin Cornelia Spachtholz, die gleichzeitig Vorsitzende des Verbands berufstätiger Mütter ist, betont, mit der Petition wolle das Bündnis auch einen Sinneswandel in der Gesellschaft erreichen: “Wenn wir in eine Paarbeziehung gehen und Familie gründen wollen und wir von Anfang an wissen, wir sind beide gleich verantwortlich, einmal für unser Erwerbseinkommen und gleichzeitig verantwortlich für die Alltagszeit mit unseren Kindern - alles was dazugehört. Wenn wir das von Anfang an wissen, dass wir das im Trennungsfall leisten müssen, dann ist es naheliegend, dass es von Anfang an unterstützend auch so schon gelebt wird."