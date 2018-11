dpa-tmn Bild: dpa-tmn

Mo 26.11.2018 | 09:50 | Nahaufnahme

- Arzt: "Wir Europäer sind die Versuchskaninchen"

Künstliche Gelenke, Insulinpumpen und Brustimplantate können Menschen nicht nur helfen, sondern auch krank machen und schlimmstenfalls töten - in Deutschland allein im vergangenen Jahr über 14.000 Mal. Das haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Einer der Autoren der Reportage, Arne Hell, hat einen Patienten getroffen und berichtet, wo das Hauptproblem liegt: In den laschen Zulassungsregeln innerhalb der EU - und besonders in Deutschland.

Thomas Woska hat früher als Schlosser gearbeitet. Nach einem Bandscheibenvorfall ließ er sich im Krankenhaus in Leer untersuchen. Man riet ihm dort zu einer Operation - ihm eine Bandscheibenprothese einer britischen Firma eingesetzt. Zuerst waren die Schmerzen weg; dann kamen sie wieder - und zusätzlich auch noch in den Beinen. Zwei Jahre nach der OP kam eine alarmierende Nachricht vom Krankenhaus: die Prothese könne verrutschen und Lähmungen verursachen. Wieder musste Woska operiert werden - diesmal, um die Prothese wieder herauszuholen. Ein Fall von vielen, wie ein Bremer Chirurg berichtet, der inzwischen 70 Patienten operiert, die diese Bandscheibenprothese implantiert bekommen hatten: "Ab Ende 2015 poppte das so richtig auf, da kamen Patienten mit zerfallenen Prothesen, in denen die Kerne zerstört waren oder wo das Kunststoffmaterial im Rücken ausgetreten war."

Schwachstelle in der Prüfkette: das europäische CE-Siegel

Das fragliche Implantat wurde dem Chirurgen auch schon angeboten: "Ich hab mir das dann angeschaut und hab auf Grund des Designs Zweifel gehabt, ob dieses Implantat überhaupt in der Lage ist, sozusagen in dem menschlichen Körper einzuheilen. Für mich dann eben ein No-Go-Implantat. Ich hätte es nie angewendet.“" Dass dieses Produkt in Deutschland überhaupt auf den Markt kommen durfte, hat eine private Prüfstelle in Großbritannien erlaubt - vergleichbar mit dem deutschen TÜV. Sie vergibt ein Siegel, das den Verkauf innerhalb der Europäischen Union erlaubt - das CE-Siegel. Angeblich sei das Implantat "umfangreich und den Gesetzen entsprechend" getestet worden, hieß es von Seiten der Firma. Doch allen Teilnehmern der Studie, bei denen es sich nachvollziehen lässt, musste die Prothese später wieder entfernt werden.

Europa: Der ideale Markt für Versuchskaninchen

Die betroffene Herstellerfirma Ranier in Großbritannien gibt es nicht mehr - sie musste 2015 Insolvenz anmelden, nachdem die offensichtlichen Qualitätsmängel der Prothese zutage getreten waren. Der Arzt, der sie im Klinikum Leer eingesetzt hatte, ist der Körperverletzung in 59 Fällen angeklagt. Sein Anwalt bestreitet die Vorwürfe: Die Prothese sei ja geprüft gewesen. Die Regeln, um riskante Medizinprodukte auf den Markt zu bringen, sind in der EU deutlich lascher als anderswo auf der Welt. Nicht nur kleine Firmen - auch große US-Konzerne starten neue Produkte deshalb erstmal in Europa. Medizinische Versuche auf Kosten deutscher Sozialsysteme "Die Zulassungsvoraussetzungen in Nicht-Europäischen Staaten seien höher als in Deutschland", sagt Prof. Kurt Racké von der Uniklinik Bonn. Der Experte weiß, wie die laschen Regeln in der EU von den Herstellern genutzt werden: "Das System funktioniert so, dass relativ schnell eine CE-Kennzeichnung erwirkt wird, dann eine Beobachtungsstudie in Deutschland etabliert wird, die Daten gesammelt werden, und diese Daten dann genutzt werden für die Zulassung in den USA, Japan oder anderen Ländern." Die Europäer sind also die Versuchskaninchen? "Das kann man so überspitzt formulieren", sagt Racké. "Und die deutschen Sozialsysteme sind die Bezahler."