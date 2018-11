rbb/Miriam Keuter Bild: rbb/Miriam Keuter

- Coole Rapper müssen keine Gangster sein

Jahrzehntelang schaute niemand genauer hin, was da in bestimmten Berliner Familien passiert. Nun steht die sogenannte Clan-Kriminalität im Mittelpunkt polizeilicher Arbeit - mit Folgen. Die Gleichung "arabisch=kriminell" belastet auch die Sozialarbeit mit arabisch-stämmigen Jugendlichen. Wer kümmert sich eigentlich um sie? Inforadio-Reporter Wolf Siebert hat in Berlin-Neukölln den Jugendclub "Yo!22" aufgesucht.



Neukölln, am Tempelhofer Feld endet die Oderstraße in einer Sackgasse. Wenn es warm ist, steht hier oft ein Eiswagen. Am 9. September war es warm, der Eiswagen war auch da. Familien schlenderten vorbei, auch Nidal R. mit seiner Familie. Plötzlich mehrere Schüsse. Nidal R., schon in seiner Jugend ein stadtbekannter Intensivtäter aus Neukölln, wurde ermordet. Direkt neben dem Tatort liegt die Jugendfreizeiteinrichtung "Yo!22". Hierhin kommen Jugendliche, die im Behördendeutsch als "sozial benachteiligt" gelten. Ich erfahre, dass der Mord an Nidal R. und die Berichterstattung über den Mord im Jugendclub zu massiver Unruhe geführt haben. Ich will wissen, warum.

Kletterblock am Yo!22 | Bild: rbb/Wolf Siebert

Erzieher Balci: "Müssen ihnen früh genug Gehör schenken"

Die Tür zum weitläufigen Grundstück von Yo!22 ist offen, auf der rechten Seite ein Kletterblock. Dahinter ein Sportfeld für Basketball und Handball. In der Mitte des Grundstücks ein langestreckter moderner Flachbau. Im Innern ein Billardtisch, eine Tischtennisplatte und ein großes Sofa. Heute ist kaum ein Jugendlicher da, warum das so ist, werde ich erst bei meinem nächsten Besuch erfahren.



Im Yo!22 bietet der Träger "OUTREACH" Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene an, die von der klassischen Jugendarbeit nicht mehr erreicht werden. Einige haben bereits Vorstrafen. Erzieher Süleyman Balci nennt sie "Schwergewichte": "Wenn man sieht, was der in der Schule macht oder ob der überhaupt zur Schule geht, ob der vielleicht die eine oder andere Strafanzeige im frühen Alter hat, dann kann man schon absehen, wo die Reise hingehen würde, wenn man ihm nicht früh genug Gehör schenkt. Und das versuchen wir hier. Mit denen, die woanders ne Gruppe kaputt machen können, weil sie den Fokus komplett auf sich ziehen, um die kümmern wir uns eigentlich."

Freizeitraum im Jugendclub | Bild: rbb/Wolf Siebert

"Die großen Autos sind nur gemietet"

Wir sitzen in einem kleinen Raum in einer klassischen Interviewsituation, neben Süleyman Balci ist noch die Erzieherin Songül Cetinkaya da: "Ich stelle mich als große Schwester auf, weil ich denen das Gefühl geben will: Ich stehe hinter euch, bin für euch da, das ist nicht nur eine Betreuung, für die ich Geld verdiene, sondern ich kümmere mich auch um eure Anliegen, und das kriege ich zurück. Das kriegen auch meine Kollegen zurück, als Brüder oder Onkels. Das funktioniert gut, und da merkt man auch, dass die Beziehungsarbeit sehr wichtig ist, denn darauf reagieren die Jugendlichen sehr sehr stark." Daneben sitzt Tahsin Özkan. Er hat früher für Bushido erfolgreich Hiphop-Videos gemacht, wurde dann heftig kritisiert, weil er für einen Salafisten ein Video gedreht hatte. Inzwischen hat er das öffentlich bereut und sich davon distanziert. Nun arbeitet er im Tonstudio des Yo!22 mit Jugendlichen. Und erklärt ihnen, dass ein cooler Rapper kein Gangster sein muss: "Zum Beispiel die großen Autos, die Cabrios und die Range Rovers, dass man die mietet für nen Videodreh und das man die nicht klaut, das erzähle ich denen schon, und dann wissen auch die Jugendlichen: Okay, was die da rappen, das ist nicht 1:1."

Tahsin Özkan im eigenen Studio | Bild: rbb/Wolf Siebert

Mord an Nidal R. hinterließ Spuren

Auch arabische Großfamilien waren schon im Yo!22, darunter eine, die immer wieder in den Schlagzeilen ist. Jugendclub-Leiter Nabil El-Moussa: "Wir haben schon gemerkt, wenn Leute hier als geschlossene Familien auftreten, dass die schon so ein bisschen die Kontrolle ausüben wollen, deshalb haben wir solchen Familien teilweise auch ein Hausverbot gegeben. Die sind allein ganz lieb und freundlich, und manchmal auch als Gruppe lieb und Freundlich, aber man merkt schon, die wollen ihr Reich für sich haben und keinen reinlassen, teilweise." Vier Erzieher, die versuchen, Jugendliche vom Rand der Gesellschaft in die Mitte zurückzuholen, montags bis sonnabends von 16 bis 21 Uhr. Mit Tanz- und Fotokursen, Beachvolleyball und Kochen. Vier Mitarbeiter auf drei halben und einer drei Viertel-Stelle. Der Club hilft auch, Kontakte zu Firmen in der Umgebung aufzubauen, Praktikumsplätze zu finden, Bewerbungen zu schreiben. Wir sprechen über Nidal R. Obwohl er ein Verbrecher war, schauten viele Jugendliche zu ihm auf. Die Erzieher wussten das und setzten dieses Wissen ab und an ein: Mit den Worten "..sonst sag ich es Nidal!" konnte schon mal ein Problem schneller gelöst werden. Erzieher Süleyman Balci versteht nicht, dass es in der Berichterstattung über Nidal R.s Ermordung kaum Empathie für das Opfer gab - hingerichtet vor den Augen seiner Familie: "Das ist erschreckend, ich finde es nur traurig, und sobald man irgendwas sagt, wird man hingestellt, als würde man Partei ergreifen für einen ehemaligen Verbrecher. Aber das tue ich doch gar nicht, mir geht es doch nur um den Menschen."

Bemalte Wand am Tatort des Mordes an Nidal R. | Bild: rbb/Wolf Siebert

Immer wieder rassistische Beleidigungen

Der Mord an Nidal R. führte auch im Yo!22 zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen denen, die ihn schätzen und denen, die in ihm einen Verbrecher sehen. Auf eine Häuserwand am Tatort wurde ein Wandbild gesprayt, das Nidal R. wie einen Märtyrer darstellte. Als der Bezirk das Bild übermalen ließ, empfanden das manche Jugendliche als Provokation. Nach dem Mord kamen aber auch ganz normale Bürger, mit rassistischen Parolen, sagen die Erzieher. Darunter eine Frau, die die Jugendlichen zu provozieren versuchte. Tahsin Özkan: "An dem Tag waren auch unsere Kleinen dabei, die sind zwischen zehn und zwölf Jahre alt, und die Frau hat vor denen die Sprüche abgelassen, wirklich so: 'Hey, ich knalle euch ab, ich steche euch ab', mit solchen Sprüchen kam sie an, und dann habe ich unsere Jugendlichen zur Seite genommen, und die waren schockiert, ich habe das in ihren Augen gesehen, die waren sprachlos, das war krass." Songül Cetinkaya: "Wir haben den Club zeitweise zugemacht, weil wir uns teilweise verbarrikadieren mussten. Am Tor standen Leute, die provozieren wollten, wenn die Jugendlichen hier reinkamen, wurden sie provoziert, dann haben wir dafür gesorgt, dass die Jugendlichen nicht mehr rausgehen, damit sie nicht mehr provoziert werden, dann kamen die Provokateure hier rein und haben die Jungs im Club angegriffen."



Vorurteile gegenüber arabischstämmigen Jugendlichen trafen auf Jugendliche, die sich nicht gewollt fühlen. Clubleiter Nabil El-Moussa: "Alles ist Scheiße hier, die Polizei kommt nicht, die Leute sind gegen uns, scheiß auf die, wo sind wir hier – solche Sprüche halt. Und dann musste man die ganze Zeit gegenhalten und auch die positiven Seiten zeigen: Es gibt Leute, die haben geholfen, es gibt hier in Gesetz, es gibt hier ein Gericht, die Polizei, die werden sich schon drum kümmern."

Nabil Aubeidys Büro | Bild: rbb/Wolf Siebert

Beobachtungen im Jugendamt

Nur zehn Minuten Fußweg sind es vom Jugendclub zum Kindl-Boulevard in der Hermannstraße. Hier sitzt die AG Kinder- und Jugendkriminalität des Jugendamts. Vor zwei Jahren ins Leben gerufen, weil es in keinem anderen Berliner Bezirk so viele jugendliche Intensivtäter gab wie in Neukölln. Das Büro von Nabil Aubeidy ist klein und karg möbliert: Schreibtisch und Stuhl, Computer und Telefon und ein kleiner Tisch mit 3 Stühlen. Im April war ich das erste Mal hier, durfte stummer Zeuge sein, als der Sozialarbeiter seine jugendlichen Klienten empfing: die meisten vorbestraft wegen Raub, Diebstahl, Einbruch oder Körperverletzung, alle haben Probleme mit der Schule, ohne Kompass in ihrer Freizeit und ohne Perspektive. Ich sah Jungs, die sich cool gaben und andere mit kindlichen Gesichtszügen, Jugendliche in Designerklamotten, und einen, der mit Einbrüchen so viel Geld verdient hatte, dass Schule für ihn keine Alternative war. Zu allen war Aubeidy wie ein Bruder, Kumpel, Erzieher, Berater. Aber immer mit klaren Ansagen. Ich spürte, dass Aubeidy diese Jugendlichen mag, und ich spürte auch: Sie geben ihm dafür Respekt zurück.



Nun ist es Herbst, und ich will wissen, was aus diesen Jungen geworden ist. Aubeidy, Sozialarbeiter und Anti-Gewalt-Trainer, freut sich über wichtige Fortschritte bei einem der Jungen: "Diese Jugendgruppe, wo dieser Junge ein wichtiger Teil davon war, die hat sich aufgelöst, wir haben von diesem Jugendlichen keine weiteren Straftaten mitbekommen, es gab auch keine weiteren Berichte der Polizei, von daher kann man den Jungen als straffrei bezeichnen oder kriminalitätsfrei, was noch nicht 100-prozentig klappt, das ist die Schule. Aber das ist eine andere Baustelle."

Zielvereinbarung mit den Jugendlichen | Bild: rbb/Wolf Siebert

Aktive Väter sind gefragt

Aubeidy und sein Kollege treffen sich mit jedem Jugendlichen regelmäßig und machen am Anfang eine Zielvereinbarung: "Wo willst Du hin?" Die Zwischenschritte wirken klein: "Geredet wird nur in der Pause!" heißt das 1. Ziel. Regeln sind ein Gerüst, und das kann auch helfen, eine Ausbildung oder eine Schulausbildung zu ende zu machen. Die Jugendlichen werden in die Planung mit einbezogen: Schule, Schulersatzmaßnahme oder Praktikum - sie sollen Verantwortung übernehmen. Bildung ist für Nabil Aubeidy der Schlüssel für ein Leben ohne Kriminalität: "Natürlich steht im Fokus zunächst die Straffreiheit, und meines Erachtens steigt mit der Bildung auch der Wille, dass man erfolgreich wird, ja? Und dann spürt, dass man als Krimineller in der Minderheit ist." Die Arbeitsgruppe Kinder- und Jugendkriminalität profitiert von ihrer guten Vernetzung: mit Schulen, Justiz, Polizei, Ämtern, Freizeiteinrichtungen und Sportvereinen. Und: Die Eltern werden von Anfang an mit einbezogen. Die Väter sollen mitarbeiten, sagt Aubeidys Kollege Alexander Hönicke. Dafür steht der dritte Stuhl am Tisch. Hönicke: "Oft ist es so, dass wir ganz schnell arbeiten können, wenn wir aktive Väter haben, die Probleme angehen können, wenn wir aber keinen aktiven Vater, keine anwesenden Vater oder keinen bekannten Vater, dann ist es natürlich ein schwierigerer Prozess, aber das ist so, was viele gemeinsam haben."

Hand in Hand - die Kinder und Jugendlichen im Yo!22 | Bild: rbb/Wolf Siebert

"WIr hinterlassen Spuren"

Die Arbeitsgruppe betreut Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund, und auch Jugendliche aus den arabischen Familien, wo mal der Bruder, mal der Vater kriminell ist, manchmal beide. Und diese Jungen leben in einem permanenten Widerspruch, sagt Nabil Aubeidy: "Sie weisen ihre Kinder darauf hin: Bitte seid nicht kriminell, aber die Jugendlichen spüren oder merken oder sehen, dass diese Person selber kriminell ist. Und das ist es eben, womit wir punkten können: Wir sagen den Jugendlichen: Ihr könnt alles erreichen, selbst mit eurer kriminellen Biographie, die ihr teilweise schon habt, sehr weit kommen im Leben, und wir versuchen eben die Positivbeispiele zu nutzen." Es ist eine Sisyphos-Arbeit, die Alexander Hönicke und Nabil Aubeidy leisten. Manchmal reichen drei Monate, manchmal sind selbst drei Jahre zu wenig. Sie haben aber das Gefühl, dass sie im Leben der Jugendlichen Spuren hinterlassen, meint Aubeidy: "Ein Beispiel ist, dass viele Jugendliche, die wir betreuen, Sozialpädagogen werden wollen oder Sozialarbeiter, und wir erkennen in diesen Wörtern unseren Stellenwert bei den Jugendlichen, wir erkennen, dass wir eine sehr wichtige Person im Leben dieses Jugendlichen gerade sind."

