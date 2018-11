- Vor 75 Jahren wurde die Gedächtniskirche zerstört

Die meisten Menschen kennen die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche nur als Ruine mit dem modernen Anbau von Egon Eiermann aus dem Jahr 1961. Heute vor genau 75 Jahren, am 22. November 1943, wurde der historische Sakralbau bei einem Bombenangriff zerstört. Nach dem Krieg wurde nach langem Streit um den Wiederaufbau beschlossen, die Turmruine als Mahnmal stehen zu lassen. Heute findet in dem Gotteshaus wieder ein lebendiges Gemeindeleben statt. Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs über Tod und Auferstehung der Kirche.

"Wir stehen hier am Eingang der Turmruine, und gegenüber der Turmruine ist die Kirche. Das ist das Kirchengebäude mit seinem acht-eckigen Grundriss und den wunderbar blau leuchtenden Wänden. Auf der anderen Seite der Turmruine ist ein flaches Gebäude, was man leicht übersieht. Da ist unsere Kapelle. Dann haben wir noch ein Gebäude, das ist das Foyer an der Gedächtniskirche."

"Ich freue mich jeden Tag, dass ich hier Pfarrer sein kann. Das ist für mich eine tolle Aufgabe, und ich komme mit so vielen interessanten Menschen zusammen. Wir haben jeden Sonntag zwei Gottesdienste, wir haben an den Wochentagen mittags und abends unsere Kurzgottesdienste, wir haben die viele Musik von Bach bis Jazz." Das meiste - die Gottesdienste, die Konzerte - findet auf dem Kirchengelände am Breitscheidplatz statt. Aber... wo ist hier genau was? Wer sich hier nicht auskennt, ist nämlich schnell verwirrt zwischen der Ruine aus der Kaiserzeit und den modernen Bauten der Nachkriegszeit. Pfarrer Germer gibt Orientierung:

Für sensible Ohren ist das hier nichts an der Gedächtniskirche. Von allen Seiten tost der Verkehr um sie herum, Tag und Nacht, vor allem von der Budapester Straße und dem Ku'damm. Das zarte Kirchen-Glockenspiel geht fast unter.

"Ich glaube, wir müssen daran erinnert werden. In Maastricht habe ich ein ähnliches Gebäude gesehen. Da haben sie den Kriegsschaden auch so gelassen. Ich finde, es ist eine gute Idee."

Und der in den 1950er Jahren miterlebte, dass sie nicht wiederaufgebaut wurde. Um als Ruine ein Mahnmal gegen den Krieg zu sein. Manch einer denkt ja, sie heiße deshalb Gedächtniskirche. Stimmt aber nicht. Sie wurde erbaut, um an Kaiser Wilhelm I. zu erinnern - auch wenn den heute keiner mehr kennt. So oder so - dass die Turmruine Ruine geblieben ist, finden Touristen im Jahr 2018 gut. So wie Heather aus Australien:

"Als ich dann nachher da rauskam, sah ich als erstes die Riesen-Flammen des Kirchendachs der Gedächtniskirche. Das war so hell - man konnte die runtergefallene Oberleitung der Straßenbahn sehen. Ich bin dann fast mehr gestolpert als gegangen, nach Hause, um zu sehen, was meine Eltern machten." So hat es Baldur Ubellohde meinem Kollegen Oliver Soos erzählt, vor fünf Jahren bei einer Gedenkfeier. Ubellohde ist dieses Jahr im März mit fast 90 gestorben. Einer der letzten Zeitzeugen also, der die Gedächtniskirche noch im ursprünglichen Zustand kannte.

Und dann gibt's noch eins: den modernen Glockenturm. Seit vier Jahren fast nicht mehr zu erkennen unter einem Baugerüst. Der Turm muss saniert werden, wie praktisch alles hier: an der alten Turmruine von 1895 nagt der Zahn der Zeit. An den modernen Gebäuden von 1960 der Rost. Eine Ironie moderner Baugeschichte. Denn für die ursprüngliche Gedächtniskirche war nichts zerstörerischer als der Krieg. Wir springen mal kurz 75 Jahre zurück. In der Nacht vom 22. auf den 23. November 1943 brennt Berlin. Britische Bomber werfen Sprengkörper ab von Mitte bis Charlottenburg - um die Bevölkerung zu zermürben, und aus Rache für die Zerstörung ihrer Städte durch die deutsche Luftwaffe. Baldur Ubellohde war damals 14 Jahre alt - ein Charlottenburger Junge, der sich in der Nähe vom Ku'damm in einen Bunker gerettet hatte:

Das hofft auch der Pfarrer der Gedächtniskirche. Martin Germer findet: in punkto Erinnerung geht hier noch viel mehr:

"Wir haben seit über 30 Jahren unten in den Turmruine (...) die Gedenkhalle. (...) Dort ist alles so golden und so prächtig, dass man vergisst, dass man in einer Ruine steht. Deshalb ist es unser großes Ziel, Zugänge nach oben in die Ruine zu eröffnen. Wo man dann noch einmal ganz deutlich vor Augen hat, was Kriegszerstörung bedeutet."



Vor allem für junge Leute wäre das wichtig, meint der Pfarrer. Dass dafür in der Turmruine ganz schön viel gebaut werden müsste, schreckt ihn nicht - Germer möchte noch viel mehr: in das Foyer-Gebäude der Kirche soll ein Café, und um das ganze Kirchen-Ensemble herum ein Außenlicht- und Leitsystem. Aus dem modernen Glockenturm allerdings bimmelt es dermaßen laut, dass der eigentlich keine Beschilderung braucht:

"Da hängen sechs wunderbare Glocken drin, von denen normalerweise drei läuten. Am Sonntag dann auch mal vier oder fünf, und an den hohen kirchlichen Feiertagen alle sechs. Oder zum Beispiel auch jetzt am vorigen Sonntag, als wir uns an dem Frankreich-weiten Friedensläuten beteiligt haben. Da haben wir das auch mit allen sechs Glocken getan."

Zur Erinnerung an die Bombennacht vor 75 Jahren werden die mächtigen Glocken auch wieder läuten. Und an die Zerstörung der ersten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche erinnern. Drumherum wird der Abendverkehr tosen, und die Shopper vom Ku'damm an der Kirche vorbeilaufen.



Manche werden an der nördlichen Seite an ihren Stufen stehenbleiben - am Mahnmal für die Opfer des Terroranschlags vom Breitscheidplatz vor zwei Jahren. Dort brennen Grablichter, neben den eingravierten Namen der Toten liegen immer Blumen. Das ist gut so, sagt der Pfarrer.

