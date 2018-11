- Diesel: Berlins Schrottplätze quillen über

Im Moment landen haufenweise Autos auf dem Schrott, die dort eigentlich nicht hingehören - wegen der Dieselkrise. Die Hersteller locken beim Neukauf mit Prämien, viele verlangen die Zerstörung des Altwagens. Und die Kunden lassen sich darauf ein. Die Autoverwerter aber freut das gar nicht. Sie haben jede Menge Arbeit - und wenig Gewinn. Sylvia Tiegs war im Berliner Süden auf einem Auto-Schrottplatz unterwegs.

Es ist voll in der "Autopresse Tempelhof". Dutzende Fahrzeuge stehen in engen Dreierreihen schon vorne auf dem Hof - und verteilen sich weiter über das ganze große Betriebsgelände. Doppelt, teilweise dreifach übereinander gestapelt. Wir kommen kaum mehr hinterher, stöhnt Mitarbeiterin Jessica Treber vorne im Büro. Der Geschäftsführer Andreas Schmidtke - Blaumann, runde Hornbrille - schüttelt selbst den Kopf darüber, wie voll sein Betrieb gerade mit Autos ist.

Wie aufs Stichwort startet Kollege Marco Seifert hinten in der Werkstatt den Gabelstapler. Und räumt um: ein grauer, abgewrackter VW-Passat Kombi muss weichen. Seifert lädt die Karrosse auf den Stapler und karrt sie raus. Der Wagen ist in Neonpink besprüht, Nummer 818/18. Das 818. Fahrzeug also, das in diesem Jahr zur "Autopresse Tempelhof" kam. Inzwischen sind sie hier mit den Nummern fast schon den 2000ern angekommen. Der Passat landet draußen in einer Ecke, wo er gerade nicht stört. Ein Diesel, natürlich. Wie die meisten Schrottwagen hier.

Andreas Schmidtke arbeitet schon seit 30 Jahren in der Autoverwertung. So eine Schwemme an Fahrzeugen hat er schon einmal erlebt: bei der Abwrackprämie 2008/2009. So ähnlich könnte es jetzt wieder kommen: zu viele gute Ersatzteile für einen zu kleinen Markt. Denn die Autoverwerter in ganz Deutschland werden zur Zeit mit teilweise hochwertigen Diesel-Fahrzeugen überrollt. Die Bundesvereinigung der Entsorgungsunternehmen bestätigt das. Viele Hersteller zahlen bei Neukauf nur dann Prämien, wenn der alte Diesel in den Schrott geht.

Allein Volkswagen hat so zwischen August 2017 und Juni dieses Jahres mehr als 200.000 Diesel zerstören lassen. Zertifizierte Betriebe wie die "Autopresse Tempelhof" müssen die Verschrottung nachweisen. Geschäftsführer Andreas Schmidtke holt einen dicken Leitzordner aus dem Aktenschrank.