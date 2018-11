kyodo Bild: kyodo

Mo 12.11.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Mit Gottes Hilfe: der furchtlose Prediger von Chengdu

Es gibt in China nicht viele Menschen, die sich das so offen trauen: Wang Yi ist Pastor einer protestantischen, chinesischen Untergrundkirche in Chengdu im Südwesten Chinas. Angst hat er nicht: von der Kanzel predigt er gegen die Kommunistische Partei und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Axel Dorloff, unser Korrespondent in Peking, hat den mutigen Mann getroffen.