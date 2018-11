- Die Klovolution: Ökoklos aus Brandenburg

Für StartUps ist Berlin zuständig, so bewirbt sich die Hauptstadt jedenfalls. Aus Brandenburg hört man da vergleichsweise wenig. Dabei ist es für mache Unternehmen von Vorteil, außehalb der Metropole zu bleiben. Inforadio-Reporter Martin Adam hat ein StartUp besucht, das im sprichwörtlich und wahrsten Sinne des Wortes aus Scheiße Gold machen will: mit Öko-Toiletten zum Mieten.

Als Auffangbehälter dient eine kleine Standard-Mülltonne, darüber kommt ein Brett mit Loch und Klobrille und davor drei Stufen, um überhaupt auf die Höhe zu kommen. Rückwand und Dach sind aus LKW-Plane, das alles wird zusammengehalten von einem schmalen Metallgerüst. So stehen auf dem Straßenfest in Eberswalde statt Dixiklos Komposttoiletten, selbstgebaut - und davor einige Besucher mit ratlosem Blick. Aber die Benutzung ist ganz einfach, verspricht Stefan. Vor der Toilette gibt es Sägemehl – damit "spült" man nach dem großen Geschäft.

"Es geht um Leben und Kot!". So steht´s auf einem Aufkleber an der Tür, die Stefan Krajci gerade vom LKW hievt. Daneben das Logo seines jungen Unternehmens: Öklo. Stefan hängt die Tür ein und die Öko-Klokabine aus Holz ist einsatzbereit. Bis ein Klo steht, braucht er circa drei Minuten.

Die Idee kam den drei Männern Stefan, Florian und Cornelius, alle Ende 20 während ihres Studiums an der Eberswalder "Hochschule für nachhaltige Entwicklung". Schnell wurde aus einer zündenden Idee ein Geschäftsmodell. Anderthalb Jahre später sind sie zu fünft. Für Stefan ist es die ideale Arbeit: selbstständig und gut für die Umwelt. Denn die Öklos haben zwei Geschäftszweige: Neben Toiletten wollen sie künftig aus deren Kompost nachhaltigen Dünger anbieten. Kreislaufwirtschaft ist das Ziel.

"Ressourcenfeuerwerk" nennt Florian das, was da am Anfang und am Ende der Verwertungskette stattfindent. Aus der Kette muss ein Kreis werden, findet Florian. Statt Exkremente im Klärwerk zu vernichten, müssten sie als Kompostdünger auf die Felder - eine wirtschaftliche "Klovolution“.