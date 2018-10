- Rohingya in Bangladesch - Bildung gegen das Elend

Für die meisten Rohingyas in Bangladesch sieht die Zukunft düster aus. Eigentlich sollen sie nach Myanmar zurückkehren. Doch dort geht der Völkermord unverändert weiter. Südasien-Korrespondent Bernd Musch-Borowska hat im Flüchtlingslager Kutupalong eine mutige junge Frau getroffen, die dem Elend durch Bildung entkommen möchte. Die 19-Jährige Rahima Akter hat entgegen etlicher Widerstände einen Schulabschluss gemacht.



UN und Hilfsorganisationen brauchen dringend mehr Geld, um den mehr als 900.000 Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch zu helfen. Von den mehr als 820 Millionen Euro, die bis Dezember von allen Helfern benötigt würden, sei erst ein Drittel zugesagt worden, beklagte ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR im August in Genf. Selbst für lebensnotwendige Hilfen drohe das Geld auszugehen, für die Verbesserung der schlechten Lebensbedingungen im weltweit größten Flüchtlingslager Kutupalong und der lokalen Bevölkerung fehlten die Mittel oft ganz.



In Kutupalong, wo mehr als 600.000 Rohingya aus dem benachbarten Myanmar auf engstem Raum leben, sei es schon eine tägliche Herausforderung, für Unterkunft, Wasser und Abwasserentsorgung zu sorgen, sagte der Sprecher. Die Sicherung des Lagers nahe der Stadt Cox's Bazaar gegen die aktuellen Monsunregenfälle sei auch mit Hilfe Hunderter Flüchtlinge gerade noch rechtzeitig erfolgt. Internationale Hilfe werde jetzt dringend gebraucht, um Schulunterricht und eine notdürftige Eigenversorgung der Flüchtlinge sicherzustellen. Das Kinderhilfswerk Unicef hatte zuletzt gewarnt, eine ganze Generation Rohingya drohe ohne Bildung verloren zu gehen.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte, die Flüchtlinge seien nach wie vor extrem schutzbedürftig. Zwar sei es gelungen, die Ausbreitung von Epidemien wie der Cholera einzudämmen, sagte ein WHO-Sprecher in Genf. Das gleiche gelte für Masern und Diphtherie. Doch sei die Lage weiterhin extrem fragil. So beeinträchtigten Überflutungen und Erdrutschen immer wieder den Einsatz in den 155 Gesundheitsstationen. Zudem fänden mehr als zwei Drittel der Geburten unter freiem Himmel statt, weil die Rohingya sich nicht trauten, ärztliche Hilfe dafür in Anspruch zu nehmen.

