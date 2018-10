imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 30.10.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Trump holt durch Stahlzölle Stimmen im "Rostgürtel"

Durch den US-Bundesstaat Pennsylvania zieht sich der sogenannte "Rostgürtel", die älteste und größte Industrieregion der USA. In der Stahl-Stadt Clairton bekamen die Demokraten jahrzehntelang über 70 Prozent der Wählerstimmen, doch bei der Präsidentschaftswahl 2016 unterstützen viele den republikanischen Präsidenten Trump. Wie die politische Stimmung in Clairton heute ist, beschreibt Korrespondent Martin Ganslmeier in seiner Reportage.