imago/Mimi Saputra Bild: imago/Mimi Saputra

Mo 29.10.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Trag Deinen Müll zur Bank!

Plastikmüll in den Weltmeeren: Für viele Menschen in Asien gehört das zum Alltag. Zigtausende kleine und große Stücke Plastik sammeln sich jeden Tag zum Beispiel auf den Thousand Islands, den kleinen Inseln vor Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Das hat die Bewohner dort jetzt auf kreative Ideen gebracht. Aus der Not machen sie die Tugend. Denn mit dem Plastik Müll läßt sich auch noch einiges sinnvoll anstellen. Unsere Südostasien Korrespondentin Lena Bodewein berichtet.