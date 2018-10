- UN: "Wir verlieren den Kampf gegen den Hunger"

Die Lage im Jemen ist dramatisch: Die Bevölkerung in dem vorderasiatischen Land leidet unter dem Krieg. Es droht eine Hungersnot, jeder Dritte ist unterernährt, Krankheiten wie die Cholera oder Diphterie breiten sich aus. Korrespondent Mark Kleber war im Jemen unterwegs und beschreibt, womit die Menschen zu kämpfen haben.

Dem kriegsgeplagten Jemen droht nach UN-Angaben eine beispiellose Hungersnot. Für diese Bedrohung gebe es klare Anzeichen, warnte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Dienstag vor dem Sicherheitsrat in New York. Die Hungersnot wäre dann "viel größer als alles, was irgendeine Fachkraft auf diesem Feld in ihrem Berufsleben erlebt hat."

Die UN gingen nunmehr davon aus, dass die Einschätzung vom September, wonach elf Millionen Menschen im Jemen kurz vor der Hungersnot seien und dringend Hilfe bräuchten, falsch gewesen sei. Die Zahl liege tatsächlich bei 14 Millionen - also die Hälfte der Bevölkerung.

Der Jemen-Konflikt entzündete sich an der Einnahme der Hauptstadt Sanaa durch die schiitischen Huthi-Rebellen 2014. Dabei wurde damals die international anerkannte Regierung verdrängt. Seit 2015 bekämpft eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition die Huthis. Mehr als 10 000 Menschen sind in dem Krieg umgekommen, rund zwei Millionen wurden vertrieben. Die Cholera macht Anwohnern zu schaffen. Schon vor geraumer Zeit sprachen die UN von der schlimmsten humanitären Krise der Welt.

Nothilfekoordinator Lowcock ergänzte, drei Kriterien müssten für eine Einstufung als Hungersnot erfüllt sein: wenn mindestens einer von fünf Haushalten an extremem Lebensmittelmangel leide. Wenn mehr als 30 Prozent der Kinder unter fünf Jahren akut unterernährt seien. Und wenn mindestens zwei von jeweils 10 000 Menschen täglich stürben. In ganz Jemen werde die Lage derzeit bewertet. Mitte November würden erste Ergebnisse erwartet, sagte Lowcock.

