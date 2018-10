rbb Bild: rbb

Mi 24.10.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Zu hässlich für den Supermarkt

Krumme Möhren, knubbelige Kartoffeln, rote Bete, die nicht richtig rund sind - solches Gemüse landet als Viehfutter im Trog oder wird Treibstoff in der Biogasanlage. Von dem in Deutschland angebauten Gemüse gehen schätzungsweise vierzig Prozent verloren - nur wegen optischer Mängel. Wie es dazu kommt und wer das in Berlin und Brandenburg ändern möchte, das hat Reporterin Marie Asmussen recherchiert.



Bei der Fontana Gartenbau GmbH im ostbrandenburgischen Manschnow wachsen Tomaten und Gurken unter Glas. Die letzten Gurken sind gerade geerntet, an den Tomatenpflanzen sitzen aber noch reichlich Früchte, schon rote und noch grüne. Draußen auf dem Hof stehen gestapelte Kisten mit aussortierten Tomaten. Manche haben faulige Stellen oder sind aufgeplatzt. Aber viele sind eigentlich in Ordnung, sagt Betriebschef Klaus Henschel und greift sich eine Tomate mit ein paar winzigen Schorfpünktchen auf der Schale. "Man braucht das nicht mal abschneiden. Man kann das essen. Ich selber hab das schon x-mal gegessen. Aber die ist nicht vermarktungsfähig. Wir trauen uns nicht, so eine Tomate in die Vermarktung zu bringen, weil Reklamationen immer negativ sind für den Produzenten." Der Preis könnte gedrückt oder schlimmstenfalls die ganze Ware - ohne Bezahlung - zurückgeschickt werden.

Vieles landet auf dem Kompost

Was es mit den Minischorfstellen auf sich hat, erklärt der promovierte Gartenbauer Henschel so: Vor einigen Wochen, sagt er, hat die Tomatenpflanze mal kurzzeitig zu viel Feuchtigkeit abbekommen. "Und das hat sie hier aus der Frucht rausgedrückt. Die oberste Schicht ist ein bisschen geplatzt, dann wieder verheilt und das hier bleibt davon. Aber die Frucht soll eben glatt sein. Das wird gefordert." Weil diese Früchte kleine Narben haben, landen sie auf dem Kompost. Einen Teil der Ernte verkauft die Fontana-GmbH direkt in einem Laden auf dem Betriebsgelände. Die Kunden dort akzeptieren Früchte mit kleinen optischen Macken. Hauptsache die inneren Werte stimmen.

rbb Tomaten mit Schorfstellen aus Manschnow (Bild: rbb/Marie Asmussen)

rbb Krumme Gurken aus Manschnow (Bild: rbb/Marie Asmussen)

rbb Dr. Klaus Hentschel, Betriebschef der Fontana Gartenbau GmbH in Manschnow (Bild: rbb/Marie Asmussen)

rbb Tafel im "Rettermarkt" in der Schloßstraße in Berlin-Steglitz (Bild: rbb/Marie Asmussen)

rbb Gurken und Tomaten im "Rettermarkt" in Steglitz (Bild: rbb/Marie Asmussen)



rbb Raphael Fellmer, Gründer des Startups SIRPLUS, das drei "Rettermärkte" in Berlin betreibt (Bild: rbb/Marie Asmussen)











Keine Chance für krumme Gurken