rbb/Tiegs Bild: rbb/Tiegs

Mo 22.10.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Leben am Abgrund - der Alltag in Familienwohnheimen

Wer seine Wohnung verliert, hat ein Problem. Genauso wie Leute, die hierzulande noch nie eine eigene Wohnung hatten - Flüchtlinge zum Beispiel. Doch wohin? In Berlin stehen rund 50.000 Menschen vor dieser lebenswichtigen Frage, darunter immer mehr Eltern mit Kindern. Die Stadt bringt sie unter in Notunterkünften, Heimen oder Pensionen. Aber kommen sie da je wieder raus, bei diesem angespannten Wohnungsmarkt? Sylvia Tiegs berichtet.

Die Reporterin (Bild: Dieter Freiberg) Sylvia Tiegs Reporterin, Chefin vom Dienst (CvD)

Der Flur im Familienwohnheim "Franziska" ist lang und bunt. An einem Vormittag im Oktober stiefelt Sozialbetreuerin Martina Ettlinger vorbei an Wänden in Gelb, Rosa und Hellgrün - auf der Suche nach "ihren Muttis", sagt sie. Und da sind sie schon: drei Afrikanerinnen, beim Haaremachen und Baby-Schaukeln. Die Stimmung ist blendend.

1000 Wohnungslose in Lichtenberg untergebracht

Gute Stimmung ist wichtig im Familienwohnheim. Denn wer hier lebt, steht eigentlich am Abgrund. Ohne eigene Wohnung droht ein Leben auf der Straße. Allein in Lichtenberg werden derzeit rund 1000 wohnungslose Bürger vom Sozialamt untergebracht - auch in Heimen wie dem "Franziska". Die Unterkunft belegt die gesamte 6. Etage eines Hochhauses, mitten im Bezirk. Platz ist für etwa 60 Leute. Sozialbetreuerin Martina Ettlinger zählt auf, wer hier aktuell wohnt. Die derzeit einzige Deutsche im Heim, die "Mama mit kleinem Kind", ist noch jung. Hat aber das lückenhafte Gebiss einer Greisin. Eigentlich wollte sie mir von sich erzählen - aber nach einer halben Stunde Bedenkzeit winkt sie doch ab. Die Frau zieht sich wieder zurück in ihr möbliertes Zimmer mit Toilette, Waschbecken und Namensschild vor der Tür.

Martina Ettlinger | Bild: rbb/Tiegs

Zähe Wohnungsjagd

Die Duschen müssen sich hier alle teilen, genauso wie die Küchen und die Waschmaschinen. Der Standard: zweckmäßig - aber es soll ja hier auch nur ein Übergang sein. Auf dem Weg zurück - oder überhaupt - in eine eigene Wohnung. Hier kommt nun die Sozialbetreuerin ins Spiel. Wer Martina Ettlinger um Hilfe bittet und sich auch bemüht, den unterstützt sie bei der Wohnungssuche. Wie eine Löwin. Wann immer sie Zeit hat, schwingt sich Martina Ettlinger an PC und Telefon und geht auf Wohnungsjagd. Manchmal stundenlang. Sie surft durch die Immobilienportale im Netz - oder klingelt an bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften wie der WBM. Die Städtischen müssen einen Teil ihrer Wohnungen für sozial schwache Mieter freihalten. Das sind nicht viele Wohnung, der Leerstand ist gering. Entsprechend zäh der Angang.

Martina Ettlinger entmutigt das überhaupt nicht, Hartnäckigkeit ist ihr zweiter Vorname. Sie wird die Bewerbungsunterlagen nachher einfach per E-Mail an die Wohnungsbaugesellschaft schicken. So wie meistens. Und oft klappt auch was, sagt sie. Und zeigt sie mir auf ihrem PC eine Liste der Heimbewohner seit 2016. Die allermeisten Namen erscheinen in roter Schrift. Rot für "Erfolg".

Familienzimmer im Wohnheim | Bild: rbb/Tiegs

Nur mit engagierter Sozialhilfe bewegt sich etwas