An der eigenen Karriere basteln, sich um Praktika und Zusatzqualifikationen bemühen, die Zugehörigkeit zur zukünftigen Elite anstreben. Oder die persönliche Freiheit entdecken, eine neue Stadt kennenlernen, sich für die eigenen Themen einsetzen. Ein Studium bietet verschiedene Möglichkeiten. Inforadio ist in dieser Woche jeden Tag an einer anderen Uni in der Region und spricht mit den Studierenden über Ihre Träume und Ziele.