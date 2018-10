imago/Joko Bild: imago/Joko

Mi 17.10.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Linke Uni-Politik: Die AfD will Namen

Ein rotes Backsteingebäude in Berlin-Mitte: Im Innenhof etwa 15 Erstis, Studienanfänger, die meisten um die 20 Jahre alt. Sie lauschen still einer Studentin, die Teil der sogenannten kritischen Orientierungswochen der Humboldt-Universität ist. Ihr selbst gesetzes Ziel: Die Uni wieder mehr von links politisieren.

Die Organisatoren dieser Orientierungswochen helfen den Neuen unter anderem, sich in der weiten Welt des Studiums zurechtzufinden. Dabei wollen sie sie auch zu politischem Aktivismus motivieren.

AfD fordert Namen

Im Januar hatte sich die AfD im Abgeordnetenhaus in einer kleinen Anfrage an den Berliner Senat gerichtet und gefordert, die Klarnamen aller Referenten und Referentinnen aller Berliner Universitäten aus den vergangenen zehn Jahren zu veröffentlichen. Das seien rund 1.000 Namen, rechnet Joao Fidalgo, Philosophiestudent vor. "Wofür will eine rechtsextreme Partei diese Namen?", fragt er sich.

Es ist ein politischer Konflikt, der kaum nach außen dringt, sondern hochschulintern geführt wird: Für die AfD ist die Arbeit des Refrats, die Studierendenvertretung an der Humboldt-Universität Berlin, nicht transparent genug: Gelder würden verschleiert, so der Vorwurf des AfD-Abgeordneten Martin Trefzer. Ein Vorwurf, gegen den sich die Referenten wehren. AfD wie Abgeordnetenhaus hätten keinen Anspruch auf die Namen, so Fidalgo. "Wir finanzieren uns von Beiträgen der Studierenden. Die haben das Recht, unsere Namen zu kennen. Dafür gibt es basisdemokratischer als anderswo Gremien und wir sagen unsere Namen, E-mail-Adressen, Nummer. Da stehen unsere Namen, es ist nicht so, dass wir anonym sind oder eine Untergrundorganisation sind."

Kritik an Transparenz des Refrats

Dass die AfD sich in Unibelange einmischt, ist neu. Der Streit darum, ob der Refrat transparent genug arbeitet, nicht. Dahinter steckt die Frage, ob er wirklich Politik für alle Studierenden macht. Einige an der HU sind mit der Arbeit des Refrat nicht so zufrieden. Der Studentenverband Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), zum Beispiel. Für deren Vorsitzenden Dennis Weihrauch arbeitet das Gremium zu sehr im Verborgenen.