- Fußgänger in Berlin: "Immer auf Rotfahrer gefasst sein!"

Die meisten Todesopfer auf Berliner Straßen sind Fußgänger. Doch bisher haben ihre Interessen bei der Verkehrsplanung keine große Rolle gespielt. Mit dem Mobilitätsgesetz will der rotrotgrüne Senat das Zufußgehen nun sicherer machen und zugleich fördern. Anregungen dafür kann sich Verkehrssenatorin Regine Günther am Donnerstag und Freitag beim Deutschen Fußverkehrskongress in Berlin holen. "Geht Doch!" heißt das optimistische Motto. Was geht und was besser gehen könnte, hat sich Inforadio-Reporterin Marie Asmussen nicht weit vom Alexanderplatz angeguckt.



In der Nahaufnahme kommen Fußgängerinnen wie Manuela Schmidt zu Wort. Sie erlebt rücksichtlose Autofahrer regelmäßig vor der Schule ihres achtjährigen Sohnes. "In fast jeder Ampelphase fahren Autos noch bei Rot rüber", so Schmidt. Als Konsequenz lasse sie ihren Sohn nicht alleine zur Schule gehen.

Gelungenes Beispiel

Ein paar Ecken weiter in der Bernhard-Weiß-Straße sind so gut wie keine Autos unterwegs. Ein großer Vorteil für Fußgänger, findet Heiner von Marschall vom Landesverband des Verkehrsclubs Deutschland. Ein weiterer Vorteil: Der Gehweg ist durchgehend gepflastert. "Für alle Beteiligten ist der Fußweg sofort ersichtlich. Daraus folgt, dass die Fußgänger vorrangberechtigt sind", so von Marschall.

Fußgänger vs. Radfahrer

Auch viele Radfahrer würden sich rücksichtlos verhalten, sagt eine andere Passantin in der Nahaufnahme. Hier soll das Mobilitätsgesetz ansetzen: Radfahrer sollen durch sicherere Radstreifen von den Fußwegen heruntergeholt werden. Der Senat will Fußgängern mit dem Gesetz auch den Zugang zu Straßenbahnen und Bushaltestellen erleichtern.

Verbesserungen geplant

An der Kreuzung Mollstraße/Ecke Otto-Braun-Straße wird das Problem offensichtlich: Hier gibt es Tramhaltestellen in alle vier Richtungen, jeweils in der Mitte der vielspurigen Straßen platziert - eine gefährliche Situation. "Ein unübersichtlicher Ort, den man sicherer machen könnte", sagt von Marschall. Mit zusätzlichen Ampeln für Fußgänger etwa. Über die Eckpunkte des Mobilitätsgesetzs zur Verbesserung des Fußverkehrs soll das Abgeordntenhaus abstimmen - voraussichtlich Mitte 2019. Anschließend folgt die praktische Umsetzung.