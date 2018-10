imago stock&people Bild: imago stock&people

- Vivid - eine Show der Superlative

Am Donnerstag feiert im Berliner Friedrichstadt Palast die neue Grand Show "Vivid" Uraufführung. Wieder soll es eine Revue der Superlative werden. Inforadio-Kulturreporterin Ute Büsing hatte Gelegenheit über diese große Herausforderung mit den Beteiligten zu sprechen.

Lebendig. Leuchtend. Farbenfroh. "Vivid“, die neue Grand Show des Friedrichstadt Palastes, will das Leben und "die Schönheit der Dinge“ feiern. Dazu wird ein kleines Mädchen auf eine abenteuerliche Reise geschickt. Es verwandelt sich in eine Androidin, erkundet die uniforme Roboterwelt und findet seine wahre Identität schließlich in fantastisch schillernder Schönheit. Beide Welten werden revuetypisch von Tänzern verkörpert.



Zum 60-köpfigen internationalen Ensemble gehört die Österreicherin Sofia Schabus: "Ich darf selber ein Stück auf Spitzenschuhen tanzen im neoklassischen Stil. Und eines in Ballettschläppchen auch. Das hatten wir so seit meiner Zeit nicht. Seit ein paar Jahren haben wir Top-Choreografen, die mit uns Commercial machen. Der Tanz, den man auch aus Musikvideos kennt alá Britney Spears. Ich bin auch besetzt für das Tanz Solo. Ich tanze mit 12 Männern, die mich Großteils tragen. Das heißt, ich schwebe über die Bühne.“

Hüte entpuppen sich zum Balanceakt

Kernstück jeder Show im Friedrichstadt Palast ist die Girl Reihe, neudeutsch "Kick Line". Zum Pausenfinale verwandelt sie sich aus der Schwarz-Weiß-Optik der Androiden-Welt in alle Farben des Regenbogens. Der zum Designdirektor erkorene britische Hutmacher Philip Treacy hat sich dafür gigantische Drehscheiben auf den Köpfen des Ensembles gewünscht. Sie zu tragen und damit zu tanzen ist ein Balanceakt. "Tatsächlich ist es aber gelungen, dass wir diese Kreationen toll präsentieren und uns trotzdem noch bewegen können. Das ist eine große Scheibe, die wir am Kopf tragen aus Plastik, aus schwarzem, das dann leuchtet. Man muss es sich einfach ansehen!“ "Die Schönheit der Dinge", von der "Vivid" handelt, wird jetzt maßgeblich von dem königlich-britischen Hutdesigner Philip Treacy gestaltet. Die "Times“ nennt ihn "den berühmtesten Hutmacher der Welt“. Er hat den eigenwilligen und opulenten Kopfschmuck wie die Drehscheiben für die Girl Reihe kreiert. Intendant Berndt Schmidt hat ihn angeheuert: "Ich hab schon viel gesehen und ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich die Sachen sehe, die er macht. Philip überlegt sich Dinge, die den Charakter und die Rolle der Leute betonen. Diese junge Rye auf der Reise zu sich selbst, wenn sie in die Schönheit der Natur sieht, da sind eben Schmetterlinge als Hüte. Und in der Androiden Welt tragen sie eben ihre gleichförmigen Hüte, die dann sehr uniform sind."

Vivid - die teuerste Show des Hauses

Der Intendant empfängt in seinem Arbeitszimmer. Da hängen die Plakate der Erfolgsrevuen. Seit er den Friedrichstadt Palast leitet, hat Berndt Schmidt fünf Grand Shows der Superlative aus der Taufe gehoben. Federleichte leuchtende Gesamtkunstwerke, die das alte Genre Revue revolutionierten. Das soll mit "Vivid" auch gelingen, der mit 12 Millionen Euro teuersten Show in der 99jährigen Geschichte des Friedrichstadt Palastes : "Hoffentlich denken die Leute das Gleiche wie wir, nämlich dass diese Zeiten Optimismus und wieder einen anderen Blick auf Schönheit gebrauchen können. Wir stehen seit den 20er Jahren für eine große, eine verschwenderische Pracht. Und die kostet. Wir haben die größte Theaterbühne der Welt, da stehen über 100 Künstlerinnen drauf und Künstler." Zum ersten Mal seit der Eröffnung 1919 führt eine Frau Regie bei einer Grand Show: die in Las Vegas lebende Kanadierin Krista Monson. Seit zwei Jahren bereitet sie "Vivid" mit einem internationalen Team vor. "Als ich an Bord kam, wusste ich, dass Philip Treacy mitmacht. Aber auch er muss von einem Konzept für die Show inspiriert werden. Denn das ist ja keine Modenschau seiner Hutkreationen. Dann haben wir uns intensiv ausgetauscht in Berlin, London und Las Vegas. Natürlich müssen wir eine Girl Reihe aufbieten, die gehört historisch zur Revue. Aber wir können mit Elementen des Zirkus und des Varietés spielen. Mit Licht und Lasertechnik. Es geht darum, Grenzen zu überwinden und etwas völlig Neues zu erzählen."

Andreas Bieber als Entertainer

Krista Monson arbeitete 14 Jahre für den Cirque du Soleil. Außerdem choreografierte sie Auftritte von Céline Dion und Bond-Darsteller Daniel Craig. Nun sitzt sie am Regietisch im großen Rund des 1800 Plätze-Theaters. : "Wir fragen 'Was sind Dinge?' und 'Worin liegt deren Schönheit?' Dinge können groß, fantastisch, eindrucksvoll, sein. Sie können aber auch klein sein und fast unsichtbar. Da kommt das Mädchen Rye ins Spiel, deren Leben sich dramatisch ändert, als sie innerhalb von Sekunden in eine Androidin verwandelt wird. Auf ihrer Reise lernt sie die perfekte binäre graue Roboter-Welt mit ihren strikten Regeln kennen. Dagegen steht unsere bunte lebendige Welt mit ihrer Diversität, der Wahlfreiheit, der Schönheit des Unbekannten." Gerade wird das Schlussbild geprobt. 100 Darsteller, Sänger, Tänzer und Akrobaten suchen auf der Riesenbühne ihre Position. Auch Musicalstar Andreas Bieber. Seit "Cats" und der Uraufführung von "Elisabeth" ist er im unterhaltenden Musiktheater zuhause. In "Vivid" gibt er einen Entertainer: "Ich bin ein altes Showpferd, ich mag sowas. Da geht es sehr um die Persönlichkeit, die ich mitbringe als Andreas, die ich dann in die Rolle reinbringe. Und ich bin auf der anderen Seite auch ein totales Gruppentier. Ein Biber ist ein Gruppentier. Es ist weniger Text als in einem Schauspiel. Es geht aber trotzdem nicht darum, nur Bilder zu fabrizieren, sondern auch eine Geschichte zu erzählen.“

