Do 04.10.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Altenpflege: Leiharbeit fischt Fachkräfte ab

Leiharbeit in der Altenpflege hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Viele Pflegefachkräfte wechseln entnervt und überlastet aus festen Anstellungen. Junge Pfleger fangen gar nicht erst in einem Heim an zu arbeiten, sondern gehen direkt in die Leiharbeit - abgeschreckt von Erfahrungsberichten fester Pflegekräfte, die sie in ihrer Ausbildung kennenlernen. Damit fördert der Fachkräftemangel in der Altenpflege ein Geschäftsmodell, bei dem Heime für geliehene Arbeitskräfte sehr viel mehr Geld ausgeben als für das eigene Personal. Tina Friedrich hat sich das mal genauer angeschaut.

Laurin ist ausgebildete Pflegefachkraft, 21 Jahre alt, und hat, wovon viele in der Branche träumen: Ein sehr gutes Einkommen, regelmäßig Urlaub, kaum spontane Einsätze in der Freizeit. Der Unterschied: Laurin arbeitet nicht fest in einem Heim, sondern als Leiharbeiter, in der Pflegebranche “Leasing” genannt. Er wird dort eingesetzt, wo gerade Personalnot herrscht. Und das ist in der stationären Pflege derzeit eigentlich überall. Heute hat er Spätschicht im FSE Marzahn, ein gemeinnütziges Pflegeheim. Auch Laurins Kollege aus der Frühschicht ist eine Leasingkraft. 26 Bewohner müssen auf der Etage betreut werden. Laurin und und seine Kollegen liegen im Trend. Bundesweit ist der Anteil an Zeitarbeitskräften in der Altenpflege in den letzten 3 Jahren um mehr als 40 Prozent gestiegen - in Berlin arbeiten etwa 5 Prozent aller Altenpflegekräfte als Leiharbeiter, und es werden immer mehr: Im letzten Halbjahr 2017 ist ihre Zahl schneller gewachsen als im ganzen Jahr davor.



Mit Leiharbeit, wie man sie aus anderen Branchen kennt, hat Pflege-Leasing nichts mehr zu tun. Arbeitsverträge sind unbefristet, Sozialabgaben werden bezahlt, und die Pflegekräfte bekommen von Anfang an deutlich mehr Geld als die Stammbelegschaft, manche bis zu 10 Euro mehr pro Stunde. Doch den wenigsten geht es nur ums Geld. Das beobachtet auch Peter Tackenberg vom Deutschen Verband für Pflegeberufe.

Was Leiharbeitsfirmen bieten

Leiharbeitsfirmen bieten Pflegekräften alles das, was viele in ihren Stammhäusern vermissen: Verlässlichkeit, Fürsorge, Anerkennung. Gute Bezahlung, selbst gestaltete Dienstpläne, Mitsprache bei der Auswahl der Einsatzorte. Einige locken auch mit Treue- oder Gesundheitsprämien, Dienstwagen, BVG-Ticket oder finanzierten Sabbaticals.



Sara Abiona, die eigentlich anders heißt, steht beispielhaft für die Pflegekräfte, die aus festen Anstellungen in die Leiharbeit fliehen. Sie arbeitet seit 20 Jahren in der Pflege, 12 Jahre davon als festangestellte Fachkraft. In diesem Frühjahr kündigte sie. Manchmal musste sie 7 Wochenende hintereinander arbeiten. Diesem Druck, arbeiten zu müssen, um die Kollegen nicht im Stich zu lassen, wollte sie sich nicht mehr aussetzen. Dabei empfand sie die Arbeit mit alten Menschen immer als sehr erfüllend. Heute fehlt ihr die Vertrautheit, die Nähe zu den Bewohnern, dass sie weiß, wer gerne mal eine raucht, wer früher viel getanzt hat oder wer schon immer Vegetarier war.

Mehr Leasingkräfte heißt: mehr rote Zahlen