- Bremen: "Der Osten" ist verdammt weit weg

Der Wahlkampf in Bayern läuft auf Hochtouren: In gut zwei Wochen entscheidet sich, ob die CSU so weiter regieren darf, wie sie es seit Jahrzehnten gewohnt ist. Was bewegt die rund 9,5 Millionen Wähler? Regina Kirschner, Reporterin des Bayrischen Rundfunks, ist durch den Freistaat gefahren und hat mit vielen Menschen gesprochen.