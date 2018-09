- Unterwegs mit dem "grünen Sheriff" und "Tabubrecher" von Berlin-Mitte

Er regiert den wohl vielfältigsten Bezirk von Berlin - das Zentrum. Dort, wo alle Probleme und Herausforderungen dieser Stadt wie unter einem Brennglas zusammen kommen. Stephan von Dassel - Bezirksbürgermeister in Mitte. Hohe Mieten, volle Straßen, öffentliche Veranstaltungen, Straßensperrungen, endlose Touristenströme, arm und reich ganz dicht beieinander. Wie hält man einen Bezirk mit allen seinen Gegensätzen zusammen? Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat den Bezirksbürgermeister bei seiner Arbeit begleitet.

Das Büro des Bezirksbürgermeisters im Rathaus Tiergarten könnte nüchterner nicht sein: Knapp 30 Quadratmeter groß, hell getünchte Wände, ein antiker Schreibtisch in der Ecke, voll gepackt mit Papieren. Vis-a-vis ein schmuckloser Bürotisch, an dem sechs Leute sitzen können. Eigentlich gibt es über dem Rathauseingang ein repräsentatives Bürgermeisterbüro. Doppelt so groß, braun getäfelt und denkmalgeschützt - dort fühlte sich der Grüne von Dassel aber nicht heimisch.

Die gesamte Post, die an den Bezirksbürgermeister persönlich adressiert ist, landet auch wirklich bei von Dassel. Er sieht sie durch, zeichnet jedes Schreiben mit einem grünen Stift ab. Einige Termine merkt er sich vor, andere Anliegen werden mit einer kurzen Bemerkung am Rand an die zuständigen Bereiche weitergeleitet. Von Dassel sagt, dass es in der Gegend schon genügend Übernachtungsplätze gibt. Das Anliegen müsse wahrscheinlich verwehrt werden.

Knapp zwei Jahre ist Stephan von Dassel jetzt schon Bezirksbürgermeister in Mitte. Der Grünen-Politiker ist überzeugt, dass man feste Regeln braucht, wenn immer mehr Menschen auf engstem Raum zusammen leben müssen. Manche nennen ihn deshalb auch "grüner Sheriff" oder "Tabubrecher in Berlin-Mitte". Als er den Straßenstrich in der Kurfürstenstraße oder die Zeltstadt osteuropäischer Obdachloser im Tiergarten nicht widerspruchslos hingenommen hat. Stephan von Dassel ist bereit, Entscheidungen zu treffen, wenn er der Ansicht ist, dass sie im Sinne der Stadt getroffen werden müssen.

