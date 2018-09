- Berlins täglicher Verkehrswahnsinn

Wenig kostet die Hauptstädter so viel Nerven wie der Berliner Straßenverkehr. Auch wenn die Statistik weniger Unfälle verzeichnet als in früheren Jahren - gefühlt wird es immer anstrengender. Egal, ob man motorisiert, per Rad oder zu Fuß unterwegs ist. Wie erlebt das der Profi? Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs wollte es wissen - und ist mit einem Berliner Fahrlehrer durch die Stadt gefahren.

Und das ist erst der Anfang. In den nächsten zwei Stunden ärgert sich Michael Borucu über rücksichtslose Abbieger auf dem Messedamm, er wird den Kopf schütteln über Kreuzungs-Blockierer auf der Otto-Suhr-Alle und er wird überholt in der Tempo-30-Zone auf der Steglitzer Schildhornstraße. So geht das die ganze Zeit. Alle paar Meter bricht einer die Regeln.

Als ein Krankenwagen von hinten ankommt, ist Borucu gespannt, ob die Autofahrer um uns herum in der Lage sind, eine Rettungsgasse zu bilden. Michael Borucu fährt sachte rechts ran. Unsere Vorderfahrer auch. Links von uns dagegen: Fehlanzeige. Dabei bringt Fahrlehrer Michael Borucu den Leuten all das bei: Rettungsgasse bilden. Vorausschauend fahren. Rücksicht nehmen. Aber wo bleibt das Wissen?

Faulheit, Sorglosigkeit - das beobachtet Borucu ganz oft, sagt er. Und er ist schon lange im Geschäft: "1988 hab ich angefangen, zu arbeiten und es hat mir immer Spaß gemacht – eigentlich." Wenn nur der Verkehr nicht wäre. "Früher war es ruhiger, da hatten wir nicht so viele Autos. Wir haben jetzt Millionen Fahrzeuge, die durch die gegen fahren, das gab es früher nicht. Da haben die Leute auch noch viel mehr Zeit gehabt, auf Verkehrsregeln geachtet."

392 Unfälle pro Tag in Berlin



Wer meint, hier meckert ein genervter Fahrlehrer kurz vor der Rente, der irrt. Die Berliner Polizei schreibt als Vorwort zu ihrer Unfallstatistik: "Durch Rücksichtslosigkeit oder Fahrlässigkeit kam es im Jahr 2017 in Berlin zu insgesamt 143.424 registrierten Verkehrsunfällen." Macht im Schnitt 392 Unfälle PRO TAG. Am häufigsten kracht es in Mitte, Charlottenburg und Schöneberg. Michael Borucu sieht meistens, wie es dazu kommt - oder fast.

Auf der Budapester Straße am Zoo schlängelt sich ein Radler durch den fahrenden Verkehr wie ein Aal. Von ganz rechts nach links außen, quer rüber. Dann biegt er ab - bei Rot.

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 17.000 Menschen im Berliner Straßenverkehr verletzt. 36 starben. Auch in diesem Jahr hat es schon mehrere Tote gegeben. Im Juni überfuhr ein LKW einen kleinen Jungen auf dem Brunsbütteler Damm in Spandau. Michael Borucu, Vater von drei Kindern, meidet diese Ecke seither: "Da fahr ich vorläufig nicht mehr lang. Das ist auch so eine blöde Ecke. Die müssen da irgendwo was machen." Es ist also auch eine Frage der Verkehrsführung. Doch nicht nur das: "Viele wollen auch nicht gucken, weil sie sagen: Ich kann nicht, ich hab keine Zeit zum Gucken. Und das geht nicht. Wenn es im Sicherheit geht, muss man lieber dreimal mehr gucken als einmal zu wenig."

Viele sind überfordert von Verkehr, Handy und Baustellen



Fahrlehrer Borucu guckt wie ein Luchs nach dem Verkehr - macht regelrecht "Gymnastik" auf dem Fahrersitz neben mir. Dreht den ganzen Oberkörper in alle Richtungen. Beugt sich vor - wenn nötig, bis die Nase an der Scheibe ist. Damit er die Straßen gut einsehen kann. "Ich muss ja alles sehen. Ich muss ja Sekunde für Sekunde zehn bis 15 Sachen beobachten."

Vielleicht sind manche Leute damit auch einfach überfordert, meint er. Der viele Verkehr, die Ablenkung durch das Handy - und die ewigen Baustellen in Berlin. Kreisverkehre wie am Ernst-Reuter-Platz findet Borucu im Moment auch für Profis schwer zu fahren. Ein richtig guter Autofahrer zu werden - das dauere Jahre: "Ich kann ja die Leute nicht optimal ausbilden, wer soll das bezahlen? Wenn sie sehen, was hier so los ist, da kommen sie mit fünf bis zehn Stunden niemals hin."

Seine Kinder hat er jahrelang zur Schule gefahren, weil er den Berliner Verkehr schon früher für gefährlich hielt. Seinen Fahrschülern wünscht er, "dass sie heile von hier nach da kommen."