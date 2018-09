Imago Niehoff Bild: Imago Niehoff

Mi 26.09.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Kampf gegen Kinderpornographie: "Man hat das Gefühl, etwas Gutes zu bewirken"

Es ist schockierend: Sexuelle Gewalt gegen Kinder hat messbar zugenommen. Innerhalb eines Jahres haben sich die aufgedeckten Fälle von Kinderpornographie fast verdoppelt - allein bei dem, was Ermittler auf Handys gefunden haben. Kein Wunder, dass Berlins Opferbeauftragter Roland Weber vor Kurzem Alarm geschlagen hat. In Berlin bekämpfen rund 20 Kripobeamte Kinderpornographie. Wie sie arbeiten, haben sie Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs gezeigt.



Morgens um 5 ist die Keithstraße zwischen Schöneberg und Tiergarten noch ganz still und dunkel. Nur aus der Hausnummer 30 scheint schon Licht - beim Berliner Landeskriminalamt, im Kommissariat 131. Hier arbeiten die Ermittler gegen Kinderpornografie. Vier Beamte sind schon da, der Kaffeeautomat läuft.

Kriminalhauptkommissar Thorsten Ivers Bild: rbb/Sylvia Tiegs

Zur selben Zeit liegt irgendwo im Südosten der Stadt - wo genau, darf ich hier nicht sagen - ein Mann noch schlafend im Bett. Er weiß nicht, dass ihn die Ermittler in einer guten Stunde rausklingeln werden. Um seine Wohnung zu durchsuchen. Einer dieser Beamten ist Kriminalhauptkommissar Thorsten Ivers. "Ich nehme eine schusssichere Weste mit und eine Waffe. Viel wichtiger sind aber die Schreibutensilien. (...) Lampenfieber haben wir vor einem solchen Einsatz nicht mehr. Wir sitzen aber nicht vorher schon schlotternd hier rum."

Mögliches Strafmaß: drei Monate bis fünf Jahre

Schlottern müsste eher der Beschuldigte. Der Vorwurf, Kinderpornografie zu besitzen oder zu verbreiten, ist keine Kleinigkeit. Strafmaß bei Verurteilung: zwischen drei Monaten und fünf Jahren Gefängnis. Trotzdem sieht Thorsten Ivers manchen Verdächtigen mehr als einmal. "Dreimal, viermal, das kommt alles vor. Es ist ein Deliktsbereich, der sehr wiederholungsträchtig ist. Man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen tatsächlich psychische Probleme haben. Zumindest die Pädosexuellen, die können es nicht von heute auf morgen abstellen." Pädosexuelle - das sind Menschen, deren sexuelles Interesse sich vor allem oder ausschließlich um Kinder dreht. Dieses Interesse über Bilder auszuleben gilt deshalb als verwerflich, weil hinter jedem Bild der Missbrauch eines Kindes steht. Der Zwang, eindeutig geschlechtsbetont zu posieren - oder sexuelle Handlungen über sich ergehen zu lassen. Manche der Opfer sind noch Babys.

Symbolbild Kinderpornographie | Bild: dpa

Auch unter Polizisten erscheint dieser Verbrechensbereich als so bedrückend, dass viele davor zurückschrecken. Kriminaloberkommissar Florian Arndt dagegen ist regelrecht froh, hier zu arbeiten. Er sagt: "Man geht mit einem guten Gefühl nach Hause, etwas Gutes bewirkt zu haben. Auch wenn es natürlich manchmal belastend ist, könnte ich mir persönluich nicht vorstellen, Sachen zu bearbeiten, die gesellschaftlich vielleicht weniger wichtig sind."

Eingriff im konkreten Verdachtsfall

Anders, als viele denken, besteht die Arbeit der Berliner Kinderpornografie-Ermittler nicht nur im Betrachten schlimmer Aufnahmen. Sie surfen auch nicht aktiv durchs Darknet auf der Suche nach Bildern oder Filmen. Sie greifen ein im konkreten Verdachtsfall. Entweder nach Hinweisen aus dem Ausland oder aus anderen Bundesländern. Oder nach Ermittlungen der hiesigen Staatsanwaltschaft. So auch heute: Die Ankläger haben einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt, den vollstrecken die Kommissare jetzt. Für Thorsten Ivers und Florian Arndt heißt das: schnell noch ein paar leere Kartons aus dem Keller holen, zum Abtransport von Beweismitteln. Die schwere Türramme kommt auch mit, für alle Fälle. Alles hinten rein in den Kofferraum eines dunklen Minivans - um 5 Uhr 35 rollen wir vom Hof.

Datenträger mit Kinderpornographie | Bild: dpa

Zügig steuert Kommissar Ivers den Transporter durch die dunkle Stadt. Hinter ihm sitzen Florian Arndt und die Chefin der Ermittler. Auch sie wird bei der Durchsuchung gleich dabei sein: Judith Dobbrow, erste Kriminalhauptkommissarin. Seit 20 Jahren bekämpft sie Kinderpornografie - und muss erleben: Sie verbreitet sich immer mehr. "Wenn ich an ganz früher zurückdenke - das waren noch die Zeiten der Videokassette - , da war die Verbreitung nicht so extrem wie jetzt durch das Internet. Jetzt kann man sich das relativ einfach suchen", so Dobbrow.

Einfach, aber nicht mehr unbemerkt. Seit ein paar Jahren melden große US-Unternehmen wie Google, Facebook oder Microsoft mutmaßliche Kinderpornografie an eine spezielle Behörde. Diese wiederum gibt die Meldungen weiter an Ermittler auf der ganzen Welt. Bis nach Berlin.

Oft riesige Datenmengen - auf einem Smartphone

Auf welcher Basis der aktuelle Durchsuchungsbeschluss zustande gekommen ist, dürfen mir die Kommissare nicht sagen. Sie setzen mich kurz vor der Zieladresse in einem Café ab - direkt beim Einsatz darf ich nicht dabei sein. Um kurz vor 6 steige ich aus...

Akten und von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Festplatte | Bild: rbb/Sylvia Tiegs

... und knapp zwei Stunden später wieder ein. Draußen ist es längst hell. Thorsten Ivers sitzt wieder vorne am Steuer, hinten im Kofferraum rumpeln zwei Kisten voll mit beschlagnahmten Datenträgern. Florian Arndt und Judith Dobbrow erzählen, wie's war. "Alles gefunden, ganz normale Durchsuchung. Die Situation war ansonsten auch in Ordnung", sagt Judith Dobbrow.

Gegen halb 9 sind wir zurück in der Keithstraße. Die Kommissare schließen ihre Waffen wieder ein, zwei Kisten mit beschlagnahmten Beweismitteln wandern in den Asservatenkeller. Wenn die Kollegen von der IT das Material aufbereitet haben, können Judith Dobbrow, Florian Arndt und Thorsten Ivers es sichten. Sie werden prüfen: Sehen sie Aufnahmen, die schon lange im Umlauf sind, konnte der Missbrauch darauf beendet und aufgeklärt werden? Oder sehen sie neue Bilder - auf denen ein Kind jetzt gequält wird? Kann man es daraus befreien?

"Das geht einem ans Herz"

Dieser Teil ihrer Arbeit ist häufig der schwierigste. Und gleichzeitig der wichtigste, sagt Thorsten Ivers. "Es ist ein furchtbares Deliktsfeld. Es geht um den sexuellen Missbrauch von Kindern. Um das massenweise Betrachten von kinderpornographischen Abbildungen. Das geht einem ans Herz. Aber es ist trotzdem eine sehr wertige Arbeit."

Datenträger mit pornographischem Inhalt | Bild: imago