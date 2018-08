- Vier Rentner räumen Neuglobsow auf

Neuglobsow ist ein malerisches Dorf am Ufer des Stechlinsees. Eine 400-Seelen-Gemeinde, die im Sommer tausende Touristen besuchen. Damit im Ort alles läuft, dafür sorgen vor allem vier ältere Herren. Sie haben unter anderem das neugebaute, aber unrentable Stechlinsee-Center gerettet. Thomas Rautenberg hat die vier besucht.



" Ich glaube, das ist unser 13. Haus, das wir gebaut haben. Aber das hat etwas mit Kreativität zu tun. Wir haben es immer so gemacht, wie es zu unserer Familie passt. Und wir haben nur alte Häuser saniert. Wir haben nie ein neues Haus gehabt."

Während sich die Mitglieder seiner Seniorenbrigade auf den Weg machen, sehen wir uns in Wolfgangs Landhaus um. Altes Fachwerk, 1906 gebaut, und von ihm und seiner Frau liebevoll restauriert, das Landhaus Labes - ein wirkliches Kleinod in der Ortsmitte von Neuglobsow. Und nicht das erste, das der frühere Bautechniker auf Vordermann gebracht hat:

"Guten Morgen, Doris, jetzt brauche ich mal deinen Mann, obwohl ich eigentlich mit dir viel lieber telefonieren würde… Schicke ihn bitte gleich los! Er soll sich auf sein Fahrrad schwingen und mal her kommen."

Dann die Frage: Ein Wasser, ein Rosé oder ein Bier? Mehr braucht es für Schmolke nicht, um sich mit mir bekannt zu machen. Wir setzen uns auf seine Terrasse und Wolfgang macht das, was er am besten kann: Organisieren, seine Leute herbeirufen:

Wolfgang Schmolke muss schon auf mich gewartet haben: Ich habe noch gar nicht richtig einparkt, da holt mich der 68-Jährige am Auto ab. Ein fester Händedruck, ein strahlendes Lächeln und noch der Hinweis, dass sich auf seiner Scholle alle duzen - also Wolfgang und Thomas, nur dass das klar ist.

Wasserhochsitz am Dargow-See

An selbstgezimmerten Tischen sitzen die vier vor dem Stechlinsee-Center

Vor zehnJahren ist Wolfgang mit seiner Frau Margitta aus Niedersachsen nach Neuglobsow gekommen. Ort und Haus waren Liebe auf den ersten Blick - es blieb vielleicht die Sorge wegen der Nachbarn.

"Das war ein Riesengrundstück mit einem Riesenhaus hier. Da gehörten 8.000 Quadratmeter Land dazu. Aber da war uns der Mond zu neu und wir haben gesagt 'nachher sind wir die blöden Wessis hier' und deshalb kaufen wir maximal 2.500 Quadratmeter von dem Acker und nicht mehr."

Heute ist Wolfgang Schmolke stellvertretender Ortvorsteher von Neuglobsow, er ist Vereinschef der "Begegnungsstätte Stechlin e.V.", sprich: Wolfgang Schmolke ist omnipräsent.

Nach und nach treffen auch die anderen Senioren ein, die in der Brigade mitmachen: Günter 66 Jahre alt, Dietmar, 72, und Klaus, 69. Klaus kommt ursprünglich aus Bayern. Seine Kinder leben in Berlin, er wollte im Umland heimisch werden. Nun ist er Unruheständler in Neuglobsow geworden.

Klaus: "Du hast mich gefragt: Machst du mit? Eigentlich hast du gar nicht gefragt, sondern gesagt: Du machst mit! Wir treffen uns jeden ersten Montag. Da habe ich gesagt, da bin ich in der Sauna. Okay, dann eben am Dienstag. (Lachen)"

Wolfgang: "Genau! Bevor die alle zu Hause auf dem Sofa liegen und Blasen auf dem Rücken kriegen …. Ja, wenn ich so charmant frage, dann kann auch keiner Nein sagen."