- Geschafft? FlüchtlingshelferInnen drei Jahre danach

"Wir schaffen das!" – Mit diesen Worten reagierte Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende August 2015 auf den in Deutschland ankommenden Flüchtlingsstrom. Die chaotischen Zustände an der Berliner Erstaufnahmestelle in Moabit sorgten damals bundesweit für Schlagzeilen. Der Verein "Moabit hilft" war als einer der ersten zur Stelle, um humanitäre Hilfe zu leisten. Viele weitere Initiativen in der ganzen Stadt entstanden. Drei Jahre sind seitdem vergangen. Wie geht es den Berliner Flüchtlingshelfern mittlerweile? Annette Miersch hat nachgefragt.

Sie ist das wohl bekannteste Gesicht der Berliner Flüchtlingshilfe - Diana Henniges, Gründerin und Chefin des Vereins "Moabit hilft". Freundlich-gelassen managt die 41-jährige gerade den Umzug des Vereins in neue Räume auf dem Gelände des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. 2015 nahmen es die Flüchtlingshelfer der ersten Stunde hier mit überforderten Behörden auf. Heute wird immer noch gekämpft: Zum Beispiel für das Bleiberecht am bundesweit bekannten Standort - mit dem neuen Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten: "Die haben uns Monate - fast ein Jahr lang gedrängt auszuziehen. Wir haben aber gesagt, wir sind auch gerne bereit, uns da anzuketten, wenn wir am Ende nichts bekommen." Der Widerstand hat sich gelohnt. Das Land beteiligt sich nun an der Miete. Diana Henniges zeigt sich 3 Jahre nach dem Krisen-Sommer noch angriffslustiger. Inzwischen ist sie medien- und politikerfahren und Flüchtlingshelferin im Hauptberuf: Der Verein finanziert zweieinhalb feste Stellen. - Trotzdem ist Henniges nach eigenen Worten in vielen Fällen "natürlich total resigniert und auch enttäuscht auf Grund der Entwicklung. Wir haben uns sehr viel mehr Unterstützung von der Senatsverwaltung erhofft." Es gebe einzelne Akteure, die sich "unglaublich bemüht" zeigten - aber auch sehr viele die sagten: Jetzt sei es aber auch mal gut, jetzt seien auch mal andere dran. Wie am Anfang fühle sie sich immer noch als Störenfried, müsse um jeden Platz in jeder politisch relevanten Arbeitsgruppe kämpfen. Diana Henniges will trotzdem zickig und unnachgiebig bleiben.

"Ich hätte das nicht für möglich gehalten"

Kurz davor, aus der Haut zu fahren, ist Flüchtlingshelferin Sophia Schlette. Dabei hat die Politik- und Geisteswissenschaftlerin eigentlich ein sonniges Gemüt. Seit einem Jahr kümmert sie sich als Vormundin um ein geflüchtetes junges Mädchen. Doch die Behörden lassen die Jugendliche nicht zur Ruhe kommen, sie zweifeln immer wieder ihr Alter an. Das Ganze sei eine Farce, berichtet die 57-jährige: "Die Behandlung, die man in der Ausländerbehörde erfährt, ist unterirdisch. Alle Kritik daran verläuft im Sande. Es sind immer die gleichen Köpfe, die da sitzen. Das ist einfach sehr gehässig, wie es da zugeht. Und auch im Landesjugendamt. Ich kenne ja die Schriftsätze, wir haben ja Akteneinsicht genommen. Der Ton, diese Süffisanz, die Genugtuung wenn man es geschafft hat jemanden abzulehnen - ich hätte das nicht für möglich gehalten."



Sophia Schlette spricht von strukturellem Rassismus und Willkür in Ämtern und Behörden. Ähnliches würden Mitstreiter in ihrem in Schöneberg ansässigen Vormünder-Verein "encourage" berichten. Andererseits gebe es auf Landesseite auch Unterstützer, räumt sie ein. Am neuen Integrations-Konzept des Senates habe man gemeinsam mit anderen Initiativen mitwirken können... Das aber reicht nicht, sagt Sophia Schlette: "Wir bräuchten zu einigen Senatsverwaltungen einen besseren Draht, mehr Kooperation und weniger Konfrontation würde ich mir wünschen. Mehr Sachlichkeit und weniger Hetze. Wir sind ein reiches Land, wir schaffen das."

All die Anträge und Briefe - "das macht mürbe"

Eine seelenlose, absurde Bürokratiemaschine kritisieren auch Gabi und Martin Kögel. Das Ehepaar beschloss 2016 einen afghanischen Jugendlichen bei sich zu Hause aufzunehmen, - in einer grünen Siedlung im Berliner Ortsteil Westend. Heute sind sie auf ihren Pflegesohn sehr stolz. Der Preis dafür ist hoch: "Man ist natürlich verzweifelt, wenn man das alles organisieren muss, wenn man diese ganzen Forderungen, die von Seiten der Behörden kommen, wenn man die realisieren muss. All die Anträge, die man ausfüllen muss. Da kommt fast jeden Tag irgend ein Brief, den man beantworten muss. Das macht mürbe."

Erfahrungen, die sie mit anderen Helfern eines ökumenischen Flüchtlingsprojektes in der Nachbarschaft teilen. - Mehrere Leute aus der Gruppe entschieden sich, so wie die Kögels, eine Vormundschaft oder Pflegschaft zu übernehmen. Nicht alle haben durchgehalten: Zum zeitraubenden Papierkrieg kommt schließlich auch eine anspruchsvolle erzieherische Aufgabe hinzu. In ihrer Not suchte Gabi auch mal eine Selbsthilfegruppe für Pflegeltern auf und stellte fest, andere haben es genauso schwer: "Die häufigsten Probleme sind schon diese Depressionen, die Traumatisierungen, die diese Jungs mitbringen, zum Teil kriminelle Geschichten, dass die mal klauen, die Schule schwänzen oder nicht aufstehen. Viele Sachen, die auch deutsche Jugendliche haben, bringen die auch mit."

Die Dankbarkeit und Liebe, die zurückkommt, sei aber stärker als der Frust. Trotzdem wachse der im Helferumkreis: Denn die langfristigen Integrations-Bemühungen laufen oft ins Leere, weiß Pflegevater Martin Kögel: "Das was fehlt ist ein deutliches Bekenntnis zu sagen: Was machen wir mit diesen Geflüchteten, die hier sind in Deutschland. Geben wir denen tatsächlich eine Chance? Oder bewahren wir sie nur auf, bis wir sie wieder zurück schicken können? Ich kann nicht jemandem einen Abschiebebescheid zukommen lassen und ihm sagen: Integrier dich mal! Das geht nicht."

