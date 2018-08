imago/Christian Ditsch Bild: imago/Christian Ditsch

Mo 27.08.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Geschafft? Flüchtlinge auf dem Berliner Arbeitsmarkt

"Wir schaffen das!" - sagte Kanzlerin Angela Merkel vor genau drei Jahren angesichts der vielen Geflüchteten, die nach Deutschland kamen. Die Menschen in Jobs zu bringen, klappt in Berlin schon ganz gut, wie die aktuellen Zahlen belegen. Inforadio-Reporterin Nina Amin hat sich angeschaut, wie Betriebe in Berlin Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren und wo es noch Probleme gibt.

In der großen Werkhalle der Berliner Wasserbetriebe läuft eine einzelne Fräsmaschine. Noch ist es ruhig in der Lichtenberger Ausbildungswerkstatt. Es ist Urlaubszeit. Aber spätestens zum Start des neuen Ausbildungsjahrs im September füllen sich die Hallen und Büros mit Azubis. Einer von ihnen ist Jwan Mattini. Der junge Syrer hat seine ersten Erfahrungen an der Fräsmaschine schon hinter sich. Er hat ein mehrmonatiges Qualifizierungsprogramm für Geflüchtete im Betrieb durchlaufen: Löten, Schweißen, Feilen - das alles lernen angehende Auszubildende in dieser Zeit kennen. Mattini weiß jetzt, was ihn interessiert: "Ich wollte eigentlich eine Ausbildung als IT-Fachinformatiker machen. Aber nachdem ich die ganzen Berufe hier kennen gelernt habe, dachte ich: Technik ist doch nicht mein Ding, und ich habe mich für Industriekaufmann entschieden." Vor drei Jahren kam der Syrer mit seinen Eltern und Geschwistern nach Berlin. Sein großes Glück war es, dass er sofort zusammen mit Berliner Schülern im regulären Klassenverband lernte: "Das war viel besser, weil ich mit meinen Mitschülern diskutieren konnte. Dadurch verbessert man die Sprache." Nach dem Mittleren Schulabschluss steht für ihn nun die nächste Herausforderung an: Die Ausbildung. Etwas Angst hat er schon - "vor der Sprache und der Prüfung".



Auch in den Pausen wird Deutsch gesprochen

Amine El-Aryf kann das gut nachvollziehen. Der gelernte Anlagenmechaniker ist als Ausbilder bei den Berliner Wasserbetrieben eingestellt. Vor gut einem Jahr wurde seine Stelle geschaffen. Auch, damit er sich um die Geflüchteten aus dem Einstiegsprogramm kümmert. Sie sollen ja fit gemacht werden für die Ausbildung. El-Aryf selbst ist aus Marokko. Vor acht Jahren kam der 30-Jährige nach Berlin. Er weiß, wie schwer der berufliche Einstieg auf Deutsch ist. Wörter, die der Azubi Mattini nicht versteht, erklärt er auch mal auf Arabisch - allerdings nur in Ausnahmefällen: "Ich lege großen Wert darauf, Deutsch zu sprechen. Weil ich selber weiß, wie wichtig das ist und welche Türen die deutsche Sprache eröffnet. Außerdem sind die Prüfung und die Ausbildung auf Deutsch. Während des Praktikums weisen wir darauf hin, dass die Praktikanten auch in der Pause Deutsch sprechen.

Sprachkurse direkt an den Berufsschulen

Wenn Frust bei den jungen Auszubildenden aufkommt, erzählt ihr Ausbilder von seinen Erfahrungen in Deutschland. Vertrauen aufbauen, zuhören, motivieren, der persönliche Kontakt zu seinen Azubis ist El-Aryf wichtig.

Große Firmen wie die Berliner Wasserbetriebe können es sich leisten, viel in die Integration der Geflüchteten in den Betrieb zu investieren. Sie müssen es sogar. Der Fachkräftebedarf ist groß. Kleinere Firmen hingegen schaffen meist keine so eine enge Betreuung. Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach weiß das. Ein Problem sei zudem für die Betriebe, dass die Azubis häufig fehlen, weil sie extra Sprachkurse brauchen. Denn die Kurse finden an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt verteilt statt. Anstatt im Betrieb zu lernen, verlieren die Lehrlinge viel Zeit, um von A nach B zu kommen. Hier steuert der Senat jetzt nach. Ab diesem Schuljahr gibt es die berufsbegleitenden Sprachkurse direkt an den Berufsschulen: "Wenn ich in der Berufsschule bin und wenn ich nach Schulende meinen berufsbegleitenden Sprachkurs habe, ist es für alle einfacher, als wenn man erst noch an einen anderen Ort muss."

Breitenbach: "Jetzige Regelung ist völliger Quatsch!"

Darüber dass immer mehr Menschen zum Beispiel aus Afghanistan, Syrien oder Eritrea in der Hauptstadt arbeiten, freut sich die Linken-Politikerin. Rund 11.000 haben inzwischen einen sozialversicherungspflichtigen Job. Das ist mehr als ein Viertel aller bei der Arbeitsagentur als arbeitssuchend registrierten Geflüchteten. 800 Jugendliche mit Fluchthintergrund haben im vergangenen Jahr eine Ausbildung gestartet. Wie viele jetzt im September starten, ist noch nicht erfasst. Aber Mitte Juli dieses Jahres gab es laut Arbeitsagentur rund 2.000 Bewerber auf Ausbildungsstellen zum jetzt beginnenden Ausbildungsjahr. Man stehe am Anfang eines guten Weges, bilanziert Arbeitssenatorin Breitenbach. Das größte Problem für die Unternehmen und ein Einstellungshindernis bleibe allerdings der unsichere Aufenthaltsstatus potenzieller Mitarbeiter. Derzeit gilt die drei plus zwei-Regelung. Nach der Ausbildung darf noch zwei Jahre gearbeitet werden - unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Das Risiko, dass die eingearbeiteten Mitarbeiter nach fünf Jahren Deutschland verlassen müssen, sei für viele Unternehmen nicht tragbar. Das, fordert Breitenbach, müsse auf Bundesebene geändert werden: "Wir haben Fachkräftemangel, einerseits. Wir haben andererseits engagierte junge geflüchtete Menschen, die sich hier ausbilden und qualifizieren lassen und denen hier keine Chance gegeben wird. Das ist wirtschaftlich, menschlich und insgesamt völliger Quatsch, so zu handeln. Da muss mehr Sicherheit her."

Ausbilder: "Wir werden es schaffen"