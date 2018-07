Bild: chromorange

Fr 20.07.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Ein "Bilderfinder" reist nach Polen

Der Zweite Weltkrieg ist ein Dreivierteljahrhundert her. Aber noch immer holt diese Zeit viele Menschen ein. In Polen etwa haben Krieg und Besatzungsterror so tiefe Wunden gerissen, dass das Land bis heute noch darunter leidet - materiell wie mental. Aber auch in Deutschland kann der Krieg plötzlich wieder ganz präsent sein. Ein Mann aus der Nähe von Würzburg stellte sich nach dem Tod seines Vaters die Frage, die er jahrzehntelang verdrängt hatte: Was haben eigentlich meine Großeltern damals getan? Unser Polen-Korrespondent Jan Pallokat ist dieser besonderen Geschichte nachgegangen.