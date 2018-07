dpa Bild: dpa

Fr 06.07.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Angst und Stress: ein Kibbuz am Gazastreifen

In einem Kibbuz in der Nähe des Gaza-Streifens müssen Eltern ihre Kinder vor bunten Luftballons warnen – denn die enthalten immer öfter Brand- und Sprengsätze und sind von jungen Palästinensern nach Israel gesteuert. Das belastet die Dorfbewohner zunehmend. Außerdem wurde in den vergangenen Wochen mehrfach Raketenalarm ausgelöst. Benjamin Hammer hat Menschen besucht, die täglich mit dieser Gefahr leben müssen.

Bild: ARD/B.Hammer Studio Tel Aviv

Sharon Calderon lebt seit 25 Jahren in dem Kibbutz. Hier hat sie ihre Kinder großgezogen. Wenn es hier ruhig sei, sei es hier wie im Paradies. Aber mit der Ruhe kann es sehr schnell vorbei sein. Dann verwandelt sich der Ort in eine Hölle. Wenn ein "roter Alarm" ausgelöst wird, haben die Bewohner gerade mal 15 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie selbst habe seit zehn Jahren keine Nacht mehr durchgeschlafen.

Bild: ARD/B. Hammer

Mit dem Westwind kommen die Brandsätze

Militante Palästinenser nutzen die vom Mittelmeer wehende kräftige Brise inzwischen für eine neue Taktik: Ballons und Drachen mit Brand- und Sprengsätzen. Sie sind spottbillig, und das israelische Militär hat bisher noch keinen Weg gefunden, sie abzufangen. Eine der modernsten Armeen der Welt verzweifelt an Luftballons, auf denen "Happy Birthday" und "Habibi" steht - und an denen ein Brandsatz hängt, der bei der chronischen Hitze und Trockenheit viel Unheil auf den Feldern und in den Siedlungen anrichten kann.

Den Palästinensern im Gazastreifen steht sie zwiespältig gegenüber. Natürlich weiß sie, dass die Zivilbevölkerung dort unter extrem schlechten Bedingungen lebt, wegen der Blockade durch Israel und Ägypten, und wegen des Machtkampfes zwischen der Hamas und Fatah: "Es gibt Tage, an denen ich sie bemitleide. Sie haben ein schwieriges Leben. Aber es gibt auch Tage, an denen ich einfach möchte, dass sie verschwinden. Denn wir leiden und unsere Kinder leiden."

Bild: ARD/B.Hammer Studio Tel Aviv

