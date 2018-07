Bild: Dominik Lenz/Inforadio

- Schloss Wiepersdorf bald ohne Künstler

Schloss Wiepersdorf, rund 80 Kilometer südlich von Berlin ist eine Art Arkadien für Künstler und Kulturliebhaber weit über Brandenburg hinaus. Zum einen als Lebens- und Ruhestätte des Dichterpaares der Romantik Bettina und Achim von Arnim, zum anderen als Haus, in dem seit Jahrzehnten exklusive Stipendien an Künstler vergeben werden. Die jetzigen Stipendiaten sind aber die vorerst letzten, denn das Haus wird wegen Renovierung geschlossen. Dominik Lenz hat die kämpfenden Künstler besucht.

Das Schloss im Park, endlose Sandwege, Skulpturen unter alten Linden, Palmen vor der Orangerie, kein Lärm außer dem Klacken der Rasensprenger. Es ist genau so, wie alle sagen: die Zeit steht still in Wiepersdorf. Ideal, um kreativ zu arbeiten, sagt der Maler Reinhard Krehl. Er gehört zu den vorerst letzten Stipendiaten: Schriftsteller, Maler, bildende Künstler, Musiker aus Deutschland und dem Ausland.



Die meisten haben sich über das Land Brandenburg beworben und eines der begehrten Arbeitsstipendien bekommen. Über mehrere Monate bekommen sie ein Zimmer, drei Mahlzeiten am Tag, Ateliers, Zeit und Ruhe für die Kunst - eigentlich. Denn die letzten Wochen drehten sich mehr um die ungewisse Zukunft des Hauses, sagt die bildende Künstlerin Rieke Köster.

Brandenburg gibt mehr Geld - Ausverkauf droht trotzdem

Weil Wiepersdorf in den letzten Jahren wegen der niedrigen Zinsen zum reines Zuschussgeschäft wurde, steigt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz aus. Sie bleibt zwar Eigentümerin, nicht aber Betreiberin. Damit, meint die Autorin Christine Anlauf, war plötzlich alles in der Schwebe. Mit einem Mal sind sie in den Medien als Kämpfer für Wiepersdorf, aber eben auch für die Freiheit der Kunst insgesamt. Sie fahren nach Potsdam, um mit den Abgeordneten im Landtag ins Gespräch zu kommen - und es gibt das erste positive Signal: Es wird mehr Geld geben vom Land, mehr als 700.000 Euro jährlich. Doch wie genau der Betrieb weiter geht, bleibt unklar. Die Künstler fürchten den Ausverkauf von Wiepersdorf.

Die ersten sind schon weg

Noch sitzen die Stipendiaten mit Laptop oder Skizzenbuch unter Linden oder arbeiten in den Ateliers rund um das Schloss. Doch es geht merklich auf ein Ende zu. Dass der Koch mit Blinddarmdurchbruch ins Krankenhaus musste, nimmt man schon als Zeichen des Niedergangs. Auch die bisherige Leiterin ist nicht mehr da. Marlene Frenzel leitet übergangsweise das Haus. Sie wird die sein, die am 31. Juli das Licht ausmacht.



Wehmut und Ohnmacht - wie die Künstler ihre eigene politische Botschaft daraus machen, wird deutlich beim Besuch in den Ateliers, einige hundert Meter vom Schloss entfern: Marianne Gielen aus Potsdam zum Beispiel hat eine ganze Wiepersdorfer-Wut-Serie gemalt. Prägende Farbe: Rot. Und nebenan macht Reinhard Krehl Bilder von Pflasterritzengesellschaften oder auch Unkraut am Wegesrand. Das passe zur Situation.

