Andrea Handels Bild: Andrea Handels

Di 03.07.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Humboldtforum: Die Kunst hält Einzug

Das Humboldtforum im Berliner Schloss soll Ende 2019 eröffnen. Doch schon jetzt ziehen die so genannten Großobjekte aus dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst dort ein. Mit Sondertransporten werden sie aus Dahlem ins Humboldtforum gebracht, teilweise sogar nachts. Andrea Handels hat diesen außergewöhnlichen Umzug begleitet.

28. Mai, acht Uhr abends in Berlin–Dahlem: In die Außenwand des Ethnologischen Museums wurde eine große Tür geschlagen. An diesem ersten Abend soll der Rumpf des Bootes von der Südsee-Insel Luf umziehen, mit 16 Metern die längste Kiste. Um kurz nach acht öffnet sich die Tür, ein Dreh-Kran hebt die Kiste haarscharf vorbei an den Bäumen auf den wartenden Tieflader. Matthias Farke, Leiter der Restaurierungsabteilung des Ethnologischen Museums, erlebt den ersten Bootstransport mit gemischten Gefühlen: "Das Boot verlässt das Haus und kommt nie wieder. Es ist schon ein komisches Gefühl. Und wir wissen ja, es wird im Humboldtforum auf unabsehbare Zeit eingemauert."

"Hebt an!"

Gegen Mitternacht kommt der Tieflader im Humboldtforum an. Und weil der erste Transport auch symbolisch so wichtig ist, lässt man die Kiste erst einmal über Nacht auf dem Boden der halbwegs fertigen Empfangshalle liegen – denn am folgenden Morgen soll es bei der Einbringung feierlich zugehen. Auch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist gekommen: "Einen Ortswechsel diesen Umfangs hat es in der Geschichte der staatlichen Museen so noch nie gegeben. All die großen und kleinen Objekte aus den Dahlemer Museen erwartet hier, denke ich, ein sehr besucherreiches Leben." Und dann spricht sie das entscheidende Kommando: "Ich hab mir sagen lassen – das Kommando heißt: Hebt an!" Die Kiste wird von einem Kran hochgehoben – und durch eine Öffnung im ersten Stock in die künftige Ozeanien-Bootshalle gezogen. Dort bleibt sie zunächst eingepackt liegen, bis die klimatischen Bedingungen stimmen.

"Wir wollen die Geschichte der Objekte erzählen"