Fr 29.06.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Die AfD erfindet sich neu

Als wirtschaftsliberale Partei startete sie einmal, die "Alternative für Deutschland". Nach mehreren Neuausrichtungen steht an diesem Wochenende beim Bundesparteitag in Augsburg die nächste Anpassung an: Weiter in Richtung sozialistisch und national. Hauptstadt-Korrespondent Jens Wiening beschreibt die Ausrichtungstaktik - dafür hat er exklusiv unter anderem mit dem ehemaligen AfD-Parteichef Bernd Lucke und der Linken-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Sahra Wagenknecht, gesprochen.

Augsburg sieht zum AfD-Bundesparteitag am kommenden Wochenende dem umfangreichsten Polizeieinsatz seiner Geschichte entgegen. "Es ist der größte Polizeieinsatz, den wir je in Augsburg hatten", sagte Einsatzleiter Norbert Zink am Mittwoch. Etwa 2.000 Beamte aus allen Polizeidirektionen Bayerns, aus anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei seien während des Parteitags in Augsburg präsent. "Ziel ist es, die friedlichen Versammlungen und deren Teilnehmer zu schützen", erklärte Zink.



Zum AfD-Parteitag in der Augsburger Messehalle werden rund 600 Delegierte und 500 Gäste erwartet. Parallel dazu finden Kundgebungen und Demonstrationszüge gegen den Parteitag statt. Zur Auftaktkundgebung am Samstagvormittag vor dem Messegelände hat der Veranstalter, das Bündnis für Menschenwürde Augsburg, nach Polizeiangaben rund 3.000 Personen angemeldet. Auf der zentralen Kundgebung am Nachmittag auf dem Augsburger Rathausplatz sollen neben dem Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) auch Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) und der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert sprechen.



Um alle Veranstaltungen zu schützen, werde man im gesamten Stadtgebiet "deutlich Präsenz zeigen", betonte Schwabens Polizeipräsident Michael Schwald. Hintergrund sind Krawall- und Gewaltaufrufe im Internet. Mehr als 100 solcher Aufrufe habe man bislang registriert, berichtete Einsatzleiter Zink. Die Polizei rechne daher bei den Demonstrationszügen unter anderem mit Blockaden und gewaltsamen Angriffen auf Kollegen. (Quelle: epd)