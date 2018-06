imago/POP-EYE Bild: imago/POP-EYE

Di 26.06.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Opioide: Die neue Trenddroge im HipHop?

175 Amerikaner sterben pro Tag an Opioiden, also an starken Schmerz- und Betäubungsmitteln. Das sind mehr Tote als durch Autounfälle und Waffen zusammen. Auch bei uns werden Opioide so langsam zum Thema - und zwar im Deutsch Rap. Immer mehr deutsche Rapper erwähnen Codein, Tilidin und andere Schmerzmittel in ihren Songtexten. Inforadio Reporterin Henrike Möller hat sich in der Berliner Hip Hop Szene umgehört.

Sein Name erübrigt jede weitere Frage: Natürlich nimmt "Hustensaft Jüngling" Opioide. Im Fall des 20-jährigen Berliner Rappers: codeinhaltigen Hustensaft. Drogen sind für Hustensaft Jüngling das normalste der Welt. Seine musikalischen Vorbilder, Rapper aus den USA, nehmen alle gelegentlich Drogen, zuletzt immer häufiger Codein. Gemeinsam mit seinem Kumpel, dem österreichische Rapper Money Boy, holt Hustensaft Jüngling die neue amerikanische Trenddroge schließlich in den Deutsch-Rap. 2015 veröffentlichen sie den Song: "Codein Crazy". Ab da häufen sich die Opioid-Referenzen im deutschen Hip Hop. Vor allem im sogenannten Cloud Rap werden sie zum festen Bestandteil. Cloud Rap basiert in der Regel auf schwerfälligen Beats. Dazu gesellen sich zähflüssige Synthies. Beides zusammen ergibt ein wattiges Gefühl, ähnlich dem, das Opioide auslösen.

Mögliche Ursache: Enormer Druck