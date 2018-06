Keystone/Della Bella Bild: Keystone/Della Bella

- Mit Tanzen und Theater gegen Vorurteile

Gerade an Schulen in sozialen Brennpunkten lernen oft Schüler unschiedlichster Herkunft und Religionen. Konflikte sind vorprogrammiert. Unterstützung erhalten die Lehrkräfte durch Projekte von außen. Der Erfolg ist beachtlich. Kirsten Buchmann hat sich umgehört.



Mit den Füßen stampfen, quer durch den Raum, Gummistiefel wegschleudern, ohne Ballast weitertanzen: Den Schülern macht das Spaß. Die Klasse "Isa 10" der Erika-Mann-Grundschule in Wedding probt für ihre Aufführung im Rahmen des Projekts TanzZeit [Externer Link]. Der Tanz soll die Schüler zusammenbringen. Mehr als 80 Prozent kommen aus Einwandererfamilien unterschiedlicher Herkunft.



Erika-Mann-Grundschule: TanzZeit | Bild: rbb/Anne Demmer

Durch das Tanzen über Monate hinweg wachsen auch Kinder zu einer Gruppe zusammen, die im Klassenraum nicht gemeinsam lernen wollen, weil sie so unterschiedlich sind. Ihre Lehrerin Nanine Schulz freut das: "Sonst ist es oft so, dass viele Kinder sich häufiger streiten. Das Tollste ist: In dieser Arbeit wird sichtbar, dass sie auch gut zusammenarbeiten können, sogar einander berühren, während sie zusammen auftreten."



Auf der Bühne spielt der religiöse Hintergrund keine Rolle

Mohammed aus einer jordanischen Familie tanzt mit der 8-jährigen Michelle, deren Eltern aus Kamerun und aus Kenia stammen. Sie meint: "Woher man kommt, ist nicht wichtig. Aber es ist wichtig, dass alle mitmachen und dass wir die Aufführung richtig richtig gut schaffen."



Die Tänzerin und Choreografin An Boekman vom Projekt TanzZeit probt seit zwei Jahren regelmäßig mit der Klasse. Sie erlebt es immer wieder, dass es gelingt, durch Tanz Vorurteile abzubauen. "Wenn Kinder zusammen proben oder auf der Bühne stehen, dann sind sie ein Team. Dann spielt der religiöse Hintergrund keine Rolle.

Durch den Tanz Hürden abbbauen

Für die Kooperation mit TanzZeit nutzt die Schule Geld aus dem Bonus-Programm für Schulen in sozialen Brennpunkten. Die Erika-Mann-Schule ist eine theaterbetonte Schule. Tanz findet die Schulleiterin Birgit Habermann für ihre Schüler wichtig: "Da werden auch Hürden, die die Kinder außerhalb der Schule mitkriegen, abgebaut.

Erika-Mann-Grundschule: TanzZeit | Bild: rbb/Anne Demmer

Breite Palette an Projekten

Bewusst ist ihr aber auch, dass es bei Kindern unterschiedlicher Herkunft dennoch immer mal wieder Konflikte geben kann. Wenn nötig, reagiere die Schule sofort mit weiteren, auf den aktuellen Anlass bezogenen Projekten. Denn es gibt ein breites Angebot von Mentorenprogrammen über Sport bis hin zu Projekten gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Allein Letztere fördert das Land mit rund 600.000 Euro. Welche Summe insgesamt für unterstützende Projekte von außen fließt, ist nicht überschaubar. Denn das Geld dafür kommt aus verschiedenen Töpfen. Birgit Habermann von der Erika-Mann-Schule hat mit Projekten gute Erfahrungen gemacht. In einer 6. Klasse sei etwa ein sehr religiöses muslimisches Kind gewesen, das andersgläubige Schülerinnen und Schüler ausgegrenzt habe. "Die Klassenlehrerin hat dann mit der Klasse ein Projekt über die Religionen der Welt gemacht, um zu zeigen: Jeder darf seine eigene Relilgion haben, woran er oder sie glaubt."

Ernst-Abbe-Gymnasium Berlin-Neukölln: Tandem-Projekt | Bild: rbb/Anne Demmer

Über Vorurteile gegenüber den Religionen sprechen

Verständnis zwischen verschiedenen Religionen will auch die Ernst-Abbe-Schule in Neukölln vermitteln. Fast alle ihrer Schüler kommen aus Einwandererfamilien. Die meisten sind türkischer oder arabischer Herkunft. Ethik-Unterricht in der Klasse 8d: Das Gymnasium hat meet2respect [Externer Link] als Projekt von außen in den Klassenraum geholt. Mit der 8d reden der Rabbiner Elias Drey, und der Imam Ender Cetin. Thema ihrer Diskussion: Die Vorurteile gegenüber Religionen, die die Schüler immer wieder mitbekommen, etwa das Schimpfwort "du Jude". "Ich habe gehört, wie sich zwei Jungs unterhalten haben und sagten: Juden gehören nicht hierher, die sollen zurück nach Israel. Das bringt doch nichts, es gibt Juden auf der ganzen Welt, nicht nur in Israel, auch in Deutschland", sagt ein Mädchen.



Einzuschreiten verändert etwas

Der Rabbiner und der Imam bestärken die Jugendlichen, einzuschreiten: "Wir denken vielleicht, das hilft nicht. Aber es hilft doch etwas", sagt Rabbiner Drey. Wenn eine Person von mehreren Seiten höre, dass man nicht toll finde, was sie sagt, dann könne das auch etwas verändern. "Diskriminierung, Rassismus, das fängt schon in den Wörtern an", ergänzt Imam Cetin. "Auch wenn man sich denkt: Da ist doch nichts dabei, das sagen doch alle - irgendwann empfinde ich vielleicht alle Juden als bösartig oder schlimm. Das ist Diskriminierung und die verbietet der Islam total." Er sehe viel Nachholbedarf: sowohl in der muslimischen Community wie auch in der Gesamtgesellschaft.

Hildegard Bentele, Bildungsexpertin der CDU | Bild: Klaus Dieter Freiberg

Themen in der Schule verankern

Bei dieser Begegnung sprechen sich alle für mehr Toleranz aus. Der Schulleiter des Gymnasiums, Tilmann Kötterheinrich-Wedekind, will mit seinen Kollegen daran arbeiten, dass es auch über das Projekt hinaus bei diesem Klima bleibt: "Wenn Menschen, die hier arbeiten, den Begriff "Jude" als Schimpfwort hören, sollen sie das nicht so stehen lassen. Es gibt auch bei uns die Konflikte auf den Pausenhöfen, es ist nur wichtig, dass man es einfach nicht überhört."



Die Bildungsexpertin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Hildegard Bentele, ist trotzdem skeptisch, was die Wirkung der vielen Angebote für Berliner Schulen betrifft. Sie fragt sich, ob man das Geld nicht besser für Verwaltungsleiter, IT-Experten oder Koordinierungsstellen einsetzt, um die Schulen zu stärken: "Es gibt Bereiche wie Theater, wo Projekte von außen wichtig sind. Aber grundsätzlich halte ich es für wichtig, Themen in der Schule über einen längeren Zeitraum zu verankern, als es Projekte ermöglichen. Und Lehrer mit Weiterbildungen zu qualifizieren, diese Themen im Klassenzimmer immer wieder aufzugreifen, unabhängig von Projektzeiträumen."

