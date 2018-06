Warum Sozialarbeiter an Schulen so wichtig sind

Ein hoher Krankenstand unter den Lehrern, Gewalt im Klassenzimmer, religiös und politisch motivierte Konflikte auf dem Schulhof - Alltag an vielen Schulen, gerade in Berliner Problemkiezen. Lehrer allein können das kaum stemmen, sie brauchen Unterstützung. An ihrer Seite haben sie deshalb immer häufiger Sozialarbeiter - sie sollen Konflikte entschärfen und bei der Integration helfen. Anne Demmer hat sich an der Jens-Nydahl Grundschule in Kreuzberg und in der Wilhelm-Bölsche-Schule in Friedrichshagen umgeschaut.



400 Kinder aus dem Kiez gehen hier zur Schule, fast 100 Prozent von ihnen haben einen Migrationshintergrund - vorwiegend sind es Muslime: Die Jens-Nydahl-Grundschule unweit des Kottbusser Tors ist eine Brennpunktschule in Kreuzberg. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ist von der Zuzahlung zu den Lernmitteln befreit, ihre Eltern können sich die Kosten für das Schulmaterial nicht leisten. Montag ist immer ein besonders schwieriger Tag für die Schüler, sagt Shadia Abou Hamdams. Seit sieben Jahren ist sie eine von zwei Sozialarbeitern an der Grundschule. "Am Montag kommen die Kinder zur Schule, sind unkonzentriert, haben nicht so gut geschlafen oder waren zwei Tage gar nicht draußen."

Es kommt vor, dass einzelne Schüler den kompletten Unterricht sprengen. Es gibt viele verhaltensauffällige Kinder in den Klassen und die Lehrer geraten an ihre Grenzen. Die enge Zusammenarbeit mit den beiden Sozialarbeitern ist für die Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin Barbara Jürgens deswegen wichtig. In der Schulstation tauschen sie sich über besonders problematische Schüler und andauernde Probleme aus. Immer wieder ist auch der Nahostkonflikt auf dem Schulhof ein Thema, beobachtet Barbara Jürgens. "Es gibt einige Kinder aus dem Libanon oder einige, die sich als Palästinenser bezeichnen und sich solidarisieren. Das müssen wir im Auge behalten."

In den letzten Monaten ist in den Medien immer wieder über Gewalt an Berliner Schulen berichtet worden. Für die Jens-Nydahl-Grundschule sei das kein zentrales Problem mehr, sagt Shadia Abou Hamdans Kollege Daniel Best. Durch das Engagement der Lehrer und der Sozialarbeiter steht das soziale Lernen im Vordergrund: "Das Kind kann bei uns lernen, wie man mit Wut adäquat umgeht – beispielsweise mit der Lehrerin ein Zeichen ausmachen, um kurz rauszugehen und kurz durchzuatmen."

In Berlin gibt es 676 öffentliche Schulen, in 280 davon arbeiten Sozialarbeiter. Seit rund zehn Jahren gibt es, neben Geldern des Bezirks und dem Bonusprogramm für Brennpunktschulen, das Landesprogramm des Senats, das Sozialarbeiter an Schulen finanziert. Der Wissenschaftler von der Universität Oldenburg Karsten Speck hat sich von Ende 2016 bis Ende 2017 200 öffentliche Schulen angeschaut. Seine Bilanz über den Einsatz der Sozialarbeiter fällt positiv aus: "Sowohl in harten Indikatoren, dass Schüler häufiger zur Schule gehen und mehr Abschlüsse erreicht werden. Und zweitens waren wir erstaunt wie positiv die Kooperation von Lehrkräften, Schulleitung und Erziehern mit den Sozialarbeitern tatsächlich bewertet wird."

Wie lassen sich Konflikte an der Schule vermeiden, wenn die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von religiösen und kulturellen Hintergründen haben? Vor dieser schwierigen Aufgabe stehen die Lehrkräfte an vielen Berliner Schulen. Aber wie gut werden sie auf diese Situation vorbereitet? Martina Schrey hat nachgeforscht.

Wenn an einer Schule die Schülerschaft zu beinahe 100 Prozent aus Kindern mit nicht-deutscher Herkunft besteht, ist das Zusammenleben und -lernen für Schüler und Lehrer eine schwierige Aufgabe. Detlef Pawollek, Leiter der Röntgen-Oberschule in Neukölln, sieht die Konflikte jedoch weniger in der Religion, als im sozialen Umfeld. Dies zu lösen, sei eine gesellschaftspolitische Aufgabe.

Auch die Wilhelm-Bölsche-Schule in einer gutbürgerlichen Gegend in Friedrichshagen hat zwei Sozialarbeiter, einer davon ist Dieter Both. Jugendliche mit Migrationshintergrund gab es hier früher kaum, mittlerweile werden zwei Willkommensklassen unterrichtet. Die geflüchteten Kinder kommen vor allem aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, viele von ihnen traumatisiert. Mit gemeinsamen Aktivitäten außerhalb des Schulunterrichts will der Sozialarbeiter für Begegnungen zwischen den Flüchtlingen und den Regelschülern sorgen, damit sie sich schnellst möglich integrieren, sagt Dieter Both: "Wir treffen uns einmal am Tag für eine halbe Stunde an der Sportkiste und dann spielen Kinder und Jugendliche aus den Willkommensklassen mit den Regelschulkindern Fußball oder Federball."

Auch an diesem Tag steht die Sportkiste am Rande des Sportplatzes bereit. Doch die Klassen bleiben unter sich. Auf der einen Seite kicken die Flüchtlinge, auf der anderen Seite die Deutschen. Eine Gruppe Mädchen steht ein wenig abseits. Die 13-jährige Cosima beobachtet wie die Jungs aus der Willkommensklasse Fußball spielen. Sie berichtet von problematischen Begegnungen: "Die sprechen manchmal Mädchen auf dem Schulhof an. Einer hat schon mal eine Freundin von mir angefasst, obwohl sie es nicht wollte."