- Wer sind die Jungen Alternativen?

Seit 5 Jahren gibt es die Junge Alternative, die Jugendorgansiation der AfD, kurz JA. David Eckert leitet den Berliner JA-Landesverband. Hauptstadt-Korrespondent Jens Wiening hat Eckert bei seiner Arbeit begleitet - und auch in das Kellergewölbe eines Berliner Restaurants. Dorthin hat die Junge Alternative AfD-Interessierte eingeladen, um über Hochschulpolitik zu informieren.



Ein Mittwochabend in Charlottenburg. David Eckert trägt schwarzes Hemd, blaue Hose - in der Hand das Mikrophon. Vor dem 26-Jährigen sitzen vielleicht um die 200 Zuhörer. Das großzügige Kellergewölbe des rustikalen Restaurants ist gut gefüllt. Hin und wieder werden deftige Speisen und Getränke gereicht. Eckert erklärt dem Publikum, wie er in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universiät die erste Hochschulgruppe der Jungen Alternative gegründet hat. Das war im Januar 2015. Eckert studierte Sozialwissenschaft. Inzwischen lebt er in Berlin und ist seit Jahresbeginn Landesvorsitzender der JA. ...Weil ich glaube, dass junge Leute auch wieder Gesicht zeigen müssen, wenn sie für ihr Land eintreten wollen. Und aus meiner Sicht ist die Junge Alternative die einzige Jugendorganisation, die eben sehr dezidiert auch für Deutschland eintritt und sich nicht geniert, mal ne Deutschlandflagge zu zeigen - auch außerhalb der Weltmeisterschaft. Flagge zeigen. Das heißt auch: Sich zu Positionen zu bekennen, die von vielen abgelehnt werden. Er habe schon immer konservative Positionen gehabt, sagt Eckert. Im Freundeskreis sei das nie ein Problem gewesen, bis zu seinem Parteieintritt.

Es war schon mit negativen Erfahrungen verbunden, wo einige aus meinem Bekanntenkreis dann auf einmal zurück wichen und dann gesagt haben, wenn wir zusammen was machen dann bitte nicht bei Facebook posten, oder Angst hatten mit mir gesehen zu werden. Es führte schon zu dem Verlust von einigen Freunden und Bekannten. Aber man muss eben auch schon bereit sein, Opfer zu bringen.



Es ist eine Mischung aus Ausgrenzung und bewusster Abgrenzung, die an diesem Abend immer wieder zu hören ist. Eine Klima, dass offensichtlich den Zusammenhalt untereinander stärkt. Eckert schimpft auf den "links-grünen Siff in den ASTA-Vorständen". Ein Sitz im Studentenparlament habe gereicht, um diesen "Siff" zu malträtieren. Neben Eckert sprechen an diesem Abend in Charlottenburg auch andere der Berliner Vorstandsmitglieder der JA. Einer von Ihnen ist Jan Streek. Schwarzer Anzug, weißes Hemd, Krawatte, Deutschlandsticker. Der 20-jährige steckt gerade in den Abiprüfungen.



Für mich war es eigentlich immer schon so, dass ich mich aufgrund meiner Erziehung, ich bin katholisch und konservativ erzogen worden, immer auch zu konservativen Positionen hingezogen gefühlt hab. Meine Eltern waren auch CDU-Mitglieder, sind dann aber irgendwann in den 90er Jahren mal ausgetreten, weil sie gesagt haben die CDU ist für uns nicht mehr konservativ, sie war es bis zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr, und hab dann mit der AfD die Partei gefunden, die mir und meinen politischen Interessen so am nächsten steht.



Die CDU ist nicht mehr konservativ genug. Das hört man immer wieder. Um sich von der Union abzugrenzen, fällt die Junge Alternative gerne mal aus dem Rahmen. Wenige Tage vor dem Abend im Charlottenburger Kellergewölbe hatte die Junge Alternative beim Bundeskongress die erste Strophe der Nationalhmyne geschmettert. Der Landesvorsitzende David Eckert selbst war nicht dabei. Er findet: "Es schadet."

Deutschlandlied: "Keine Zeit für Gesangsexperimente"



Einige der JA wollen auch, dass die erste Strophe in der Schule gesungen wird. Auf die Frage wie Eckert selbst zum Singen zur ersten Strophe steht, weicht er ein wenig aus:



Bildungspolitik, Hochschulpolitik, sei es im Bereich innere Sicherheit, das sind so viele Themenfelder, die wir abarbeiten können und abarbeiten müssen, dass ich nicht die Zeit habe mich mit irgendwelchen Gesangsexperimenten auseinanderzusetzen, das können kleine intellektuelle Leute vielleicht im Hinterzimmer machen. Ich halte aber die Tragweite für nicht so gegeben, dass ich das beim Bundeskongress diskutieren müsste. Das sehe ich nicht.