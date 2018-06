- Berliner Feuerwehr sucht dringend Nachwuchs

Auf den Berliner Feuerwachen herrscht seit langem Personalnot. Mit der Mahnwache "Berlin brennt" wollen Feuerwehrleute auch am Freitag wieder darauf aufmerksam machen, dass jede fünfte Stelle nicht besetzt ist. Das liegt unter anderem daran, dass es zu wenige geeignete Bewerber für die Ausbildung gibt. Denn die ist vor allem körperlich hart, wie Thomas Rautenberg an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie festgestellt hat.

Seite 1 von 2

Kurz vor 08.00 Uhr in der Berliner Feuerwehrschule. 120 junge Leute treten zum Morgenappell an. Die einen im Sportdress, die anderen in voller Montur, mit Feuerwehrstiefeln an den Füßen und Helm am Gurt. Auf dem langen Gang im Ausbildungszentrum der Akademie steht, wenn man so will, die Zukunft der Berliner Berufsfeuerwehr. Die Jahrgangsleiter geben die Einweisung für den Tag:

"Diejenigen, die letzte Woche unten am Turm waren, gehen heute rüber auf den Sportplatz und fangen mit 3000 Meter locker Laufen an." - "Fragen? Dann ab an die Arbeit!"

Tobias Jahn und Jonas Boldt stiefeln in das Untergeschoss. Sie sollen heute die Personenrettung aus einem verqualmten, möglicherweise brennenden Keller üben. Einen Augenblick später haben sie schwere Saustoffflaschen auf den Rücken geschnallt und die Atemschutzmaske aufgesetzt. Ausbilder Daniel Runge, selbst ein Feuerwehrmann, gibt den Einsatzbefehl:

"Der Angriffstrupp zur Personenrettung in den Keller 4 vor!"

Keller 4 verbirgt sich hinter einer großen Stahltür. Sehen können die beiden Feuerwehr-Azubis die Tür nicht, der Ausbilder hat ihre Maske mit einer Metallfolie abgeklebt.