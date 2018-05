imago/Stefan Zeitz Bild: imago/Stefan Zeitz

Do 31.05.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Aktivisten kämpfen für sicheres Radfahren in Berlin

Die Stadt soll mobiler, sicherer und klimafreundlicher werden. Doch von einer radfahrerfreundlichen Metropole ist Berlin noch weit entfernt. Wenn andere nicht liefern - selbst Verantwortung übernehmen! So sehen das nun Aktivisten, die in dieser Woche vor der großen Sternfahrt am Sonntag mit einigen Beispielen gezeigt haben, was zu tun ist. Inforadio-Reporter Markus Streim hat zwei Aktionen begleitet.

Seite 1 von 2

Die Neuköllner Karl-Marx-Straße: Laut, dreckig und verstopft. Ein Umbau für mehr Lebensqualität läuft seit Jahren. Immerhin gibt es jetzt einen markierten Streifen für Radfahrer. Doch der Autoverkehr hat sich nicht verändert. Radstreifen werden ignoriert oder zugeparkt. Ein Ärgernis auch für Wasilis von Rauch. Der Vorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland ist in die Karl-Marx-Str. gekommen um genau hier seine Aktionswoche gegen Falschparker zu starten. Zusammen mit seinen Mitstreitern will der Fahrradlobbyist allen rücksichtslosen Autofahrern die gelbe Karte zeigen. Die Aktion - groß angekündigt - wird begleitet von Presse, Polizei und Ordnungsamt. Und - oh Wunder - an diesem Morgen gibt es nicht einen Falschparker. Die Aktivisten haben vorgesorgt. Mit Hütchen wird der Radweg nun umgeleitet um einen imaginären Falschparker herum.

Jedes Jahr 20.000 Autos mehr in Berlin

Die echten Radfahrer, müssen sich nun, wie so häufig, in den dichten Verkehr einfädeln. Eine gefährliche Situation, die Jan-Michael Ihl vom Netzwerk Fahrradfreundliches Neukölln jeden Tag erlebt. Er hält nichts von dem neuen Radstreifen: "Diese Pinseleien mit weißer Farbe sind halt reichlich nutzlos für sicheren Radverkehr. Wenn man sich nur mal vorstellt, dass jetzt Mutter oder Vater mit einem kleinen Kind auf dem Schulweg auf der Straße fahren muss, sobald das Kind zehn Jahre alt ist." In einer Stadt wie Berlin müssten Politiker viel weitsichtiger planen meint auch VCD-Bundesvorsitzende von Rauch: "Wir haben jedes Jahr 20.000 Autos mehr in Berlin, weil Berlin ja wächst. Das ist glaube ich einmal das Tempelhofer Feld zugeparkt. Wir brauchen Radwege, die eben auch so gebaut sind, dass man sie gar nicht zuparken kann."

200 Euro Bußgeld für Falschparker?