- Paramilitärs in Polen: "Für mein Land würde ich sterben"

Rund 90.000 Männer, Frauen und Kinder trainieren in Polen in sogenannten paramilitärischen Einheiten. Der starke Zulauf wird von der polnischen Regierung nicht nur gutgeheißen, sondern aktiv unterstützt. Adrian Bartocha und Jan Wiese haben in einer polnischen Kleinstadt in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Deutschland den Kommandanten einer solchen Einheit begleitet.

Knapp die Hälfte der Brandenburger will wieder Grenzkontrollen. Aber auch in Polen gibt es Menschen, die in der offenen Grenze eine Gefahr sehen. Zu denen gehören auch paramilitärische Organisationen. In Polen gibt es mittlerweile fast so viele Paramilitärs wie reguläre Soldaten. Bis zu 90.000 Männer, Frauen und Kinder trainieren in paramilitärischen Einheiten, so die Schätzungen. Ihre Zahl steigt, Gruppen gibt es überall im Land. Das polnische Verteidigungsministerium unterstützt diese Bewegung. Adrian Bartocha und Jan Wiese haben den Kommandanten einer solchen Schützeneinheit einen Tag lang begleitet – in einer Kleinstadt, gleich hinter der deutsch – polnischen Grenze.

Hintergrund: Die "Armee zur Territorialverteidigung"

Mitte Mai 2017 wurden die ersten Mitglieder der "Armee zur Territorialverteidigung" vereidigt, einer neuen nationalen paramilitärischen Miliz. Bis 2019 soll sie rund 50.000 Freiwillige umfassen, das Kommando haben Berufssoldaten. Die Miliz untersteht dem Verteidigungsministerium. Das jetzige Verteidigungsministerium will die "Armee zur Territorialverteidigung" nicht nur bei zivilen Krisen einsetzen, sondern auch bei militärischen Konflikten, als Teil der nationalen Verteidigungsstrategie. Die Gruppen sollen von Angehörigen der Armee trainiert werden. Jeder Kämpfer bekommt 120 Euro im Monat, dazu Ausrüstung, Waffen. Mehr als 800 Millionen Euro lässt sich das die Regierung in drei Jahren kosten. Die ersten drei von 17 Brigaden sind bereits an Polens Ostgrenze entstanden.