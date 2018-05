Oliver Soos, Inforadio Bild: Oliver Soos, Inforadio

Fr 25.05.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Der Trödelmarkt am 17. Juni: "Man wird süchtig"

Eine echte Berliner Institution ist der Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni, am S-Bahnhof Tiergarten. Es gibt ihn mittlerweile seit 40 Jahren - der älteste Flohmarkt in der Hauptstadt. Inforadio-Reporter Oliver Soos hat einen Samstag zwischen Trödelsüchtigen, Glücksrittern und professionellen Wiederverkäufern umgesehen.



200 Händler stehen dicht an dicht auf dem Parkplatz an der Straße des 17. Juni. Zwei Stände gehören Maike. Sie verkauft ein buntes Sammelsurium an Antiquitäten: alte Möbelstücke, Porzellangeschirr, Kristallvasen, alte Brillen. Professionelle Antiquitätenhändlerin ist Maike nicht: "Das ist mehr so Spaß. Aber es artet dann ein bisschen aus. Man wird süchtig danach." 120 Euro bezahlt Maike für ihre beiden Stände. Ihr Gewinn ist jedes Mal sehr unterschiedlich. Ihr Rekord bis her: Etwa 600 Euro.

Viele Händler hier wirken sehr professionell. Sie haben gut sortierte Stände, mit großen Kollektionen von Porzellan-Geschirr oder Glasfiguren. Manche Händler verkaufen ausschließlich Schmuck, andere haben sich auf Teppiche oder Werkzeug spezialisiert. Das fällt auch dem dänischen Berlin-Touristen Thomas Larsen aus: "Dieser Flohmarkt ist eher organisiert. Das sind Leute, die jede Woche kommen. Bei uns in Dänemark gibt es nur kleine Spontan-Flohmärkte, auf denen Leute aus der Nachbarschaft ihre Sachen verkaufen. Dieser Flohmarkt hier steht in unserem Berlin-Reiseführer. Er ist nicht so supergünstig, wie ein traditioneller Flohmarkt, aber es ist schon interessant, hier herumzulaufen."

Viele Händler haben sich auf Schmuck oder ähnliches spezialisiert.

Der kleinste Stand gehört dem Marktbesitzer

Michael Wewerka hat den kleinsten Stand auf dem Flohmarkt: ein paar Bilder, ein bisschen Spielzeug. Er will einfach nur dabei sein, denn das hält ihn jung, sagt der 81-Jährige. Wewerka ist ein bekannter Berliner Galerist - und der Besitzer des Flohmarkts an der Straße des 17. Juni. Michael Wewerka hat das Trödeln in Westberlin erfunden, 1970 war das. Seine Wohnung in der Charlottenburger Danckelmannstraße funktionierte er um, zu einem Sperrmüll-Gebrauchtwarenladen. Doch irgendwann hat ihm das nicht mehr gereicht. Wewerka beantragte eine Genehmigung für den ersten Flohmarkt in West-Berlin, am Sophie-Charlotte-Platz. Innerhalb von sieben Jahren musste er dreimal den Standort wechseln, wegen schlechtem Untergrund oder Beschwerden der Anwohner, bis ihm die Stadt schließlich den Parkplatz an der Straße des 17. Juni anbot. Hier gibt es den Flohmarkt seit 40 Jahren, immer samstags und sonntags.

Händler Michael Wewerka betreibt den kleinsten Stand - und ist der Besitzer des Flohmarktes

Waffen und Diebesgut sind verboten