Fr 11.05.2018

- Es geht auch ohne Glyphosat

Die Bundesregierung will den Einsatz von Glyphosat möglichst schnell beenden - so steht es im Koalitionsvertrag. Wann und warum brauchen Bauern dieses Herbizid eigentlich? Und wie könnte man es auf dem Acker ersetzen? Um das herauszufinden, ist Marie Asmussen aufs Land gefahren, in den Süden Brandenburgs.

Das Gut Kemlitz, nicht weit von Luckau. Hier arbeiten über vierzig Leute, melken vierhundert Milchkühe und beackern tausend Hektar Land. Heiko Terno ist Chef des gemeinnützigen Betriebes und er ist Vizepräsident des Brandenburger Bauernverbands. Der 45-jährige steht jetzt am Rand eines großen grünen Feldes. Hier wächst Winterweizen, dank Glyphosat unkrautfrei. Statt den Boden umzupflügen, haben Terno und seine Mitarbeiter letzten Herbst das Unkraut auf dem Stoppelfeld mit dem Herbizid totgespritzt, den Boden etwas gelockert und dann Weizen gesät. Heiko Terno: "Das sieht man hier teilweise noch liegen. Diese Mulchschicht trägt dazu bei, Erosion zu mindern. Wenn ich gepflügt habe ist nach Starkniederschlägen der ganze Boden weg. Da bilden sich richtige Gräben, wenn das Wasser angeflossen kommt. Hier kommt das Wasser gar nicht so ins Fließen, weil ich das durch diese grobe Bodenbedeckung viel besser speichern kann."

Glyphosat statt Boden pflügen

Früher mussten Bauern gegen Unkräuter auf den Feldern pflügen. Mit Glyphosat brauchen sie das vielerorts nicht mehr. Beim Gut Kemlitz hat man vor Jahren schon auf pfluglose Bearbeitung umgestellt, auch um Erosion zu verhindern. Dem Boden tut es gut, wenn man nicht einmal im Jahr das Unterste nach oben kehrt, sagt Landwirtschaftsmeister Heiko Terno, jetzt im Auto unterwegs zum nächsten Feld. Heiko Terno: "Durch dieses Wenden hole ich das ganze Wasser von unten hoch und das verdunstet dann relativ schnell. Wir haben ja in Brandenburg die Besonderheit, dass die Böden leicht sind mit wenig Kapazität zum Wasserspeichern. Da ist diese pfluglose Bodenbearbeitung eine echte Alternative. Mit dem Verbot von Glyphosat würde uns die kaputt gemacht. Die Alternative wäre dann: wir kaufen uns einen großen Trecker, einen großen Pflug und fangen wieder an, alles zu pflügen." Das kostet: Mitarbeiterlohn, neue Maschinen und viele Extra-Tankfüllungen Diesel. Heiko Terno: "Dann müssen wir auch mehr Geld kriegen für unsere Produkte, wenn wir die Produktion am Ende verteuern. Das geht dann nicht für immer weniger Geld. Wenn wir höheren Aufwand betreiben, muss das auch bezahlt werden."

Krebserregende Wirkung umstritten

Unkrautvernichter mit dem Wirkstoff Glyphosat dagegen sind ziemlich preiswert, weil die Patente dafür abgelaufen sind. Der Stoff ist ein Totalherbizid, tötet zuverlässig alles, was grün ist. Direkte Nebenwirkungen halten sich in Grenzen. Glyphosat geht - anders als andere Pflanzengifte - kaum ins Grundwasser. Die internationale Agentur für Krebsforschung stuft das Herbizid allerdings als wahrscheinlich krebserregend ein, so wie den Friseurberuf und den Verzehr von rotem Fleisch. Andere Institute, darunter das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, sehen - bei sachgemäßer Anwendung - kein Krebsrisiko durch den Wirkstoff.

