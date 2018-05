- Berliner am Bauen beteiligen

SPD, Linke und Grüne haben sich ein Schlagwort im Berliner Koalitionsvertrag besonders dick und rot angestrichen: Bürgerbeteiligung. Wo gebaut wird, da sollen die Berliner mitreden dürfen - zumindest, wenn die Stadt der Bauherr ist. Thorsten Gabriel über den Versuch der Politik aus Betroffenen Beteiligte zu machen.

Gesucht werden Leitlinien für gute Bürgerbeteiligung – also eine möglichst verbindliche Antwort auf die Frage: Wie soll die Stadt ihre Bewohnerinnen und Bewohner mitnehmen, wenn neue Stadtquartiere entstehen oder in bestehenden Kiezen Baulücken geschlossen werden?

Festsaal Kreuzberg, Mitte März. Ein Fest wird hier nicht gefeiert - hier wird gearbeitet. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat zu einer "öffentlichen Werkstatt" geladen. Gesägt, gehobelt und gefeilt wird in dieser "Werkstatt" mit Worten, in Kleingruppen.

Lompscher: "Bürgerbeteiligung ist ja nun nichts, was man neu erfinden muss. Bürgerbeteiligung in Berlin schon gar nicht. Das hat eine lange Tradition. Berlin ist eine lebhafte und durchaus auch rebellische Stadt."

...sagt eine, die von diesem Abend profitieren will, ansonsten hier aber nur eine Nebenrolle spielt: Katrin Lompscher, Berlins Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Wie gespannt sie wirklich ist, sei dahin gestellt - schließlich ist das Thema nicht mehr ganz neu. Mittlerweile baut die Stadt schon seit einigen Jahren wieder. Und mit Anwohnern diskutiert wurde reichlich in dieser Zeit. Manche sagen: Es wurde viel zu viel geredet und viel zu wenig gebaut. Und nun also noch einmal Grundsatzdiskussionen?

Nach "auf die Tube drücken" fühlt sich der Abend im Festsaal nun nicht gerade an. Rund 500 Menschen sind zusammengekommen. Alles ist offen. Nach kurzer Eröffnung auf dem Podium geht es in kleine Diskussionsgruppen. Sie finden sich mehr zufällig zusammen und sollen sich selbst organisieren.

Ephraim Gothe: "Hallooo! Ich bin Ephraim Gothe, Baustadtrat im Bezirk Mitte. Ich habe den kleinen Vorteil, dass der Bezirk Mitte schon Bürgerleitlinien erarbeitet hat. Und die Erfahrung, die wir machen, ist die: Wir haben vor einem halben Jahr den Prozess der Erarbeitung abgeschlossen und sind jetzt in dem eigentlich noch schwierigeren Prozess, das in die Anwendung zu bringen. Es ist nämlich kein Selbstläufer, wenn die Bürgerleitlinien irgendwie im Internet stehen, dass das dann anfängt zu leben als System. Deshalb ist mein Plädoyer auch, ein bisschen auf die Tube zu drücken."

Und wer über keines der vorgeschlagenen Themen mit anderen sprechen möchte - zum Beispiel: "Beteiligung anregen", "Grundsätze für Beteiligung" oder "Verschiedene Menschen erreichen" - der kann auch in einem sogenannten "Kreativraum" eigene Ideen umsetzen. Am Ende sind viele Stelltafeln mit vielen Spiegelstrichen und Stichworten dicht beschriftet. Was die einen für gelungen halten - wie diese Stadtplanungsstudentin, die "einfach so" aus Interesse nach Kreuzberg gekommen ist.

Studentin: "Ich find’s schön, dass man sich da zu freien Arbeitsgruppen einfinden konnte und dass eben auch die Moderation und die Ideensammlung durch die Anwesenden geführt wurde, das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Senatsverwaltung haben den Prozess nicht aktiv beeinflusst. Was natürlich auch das Risiko birgt, dass die Ergebnisse nicht immer auf den Punkt sind, aber was vielleicht Themen zutage kommen lässt, an die die Senatsverwaltung vielleicht nicht gleich gedacht hat."

Andere dagegen finden den Abend ...

Mann: "... ernüchternd, sag ich mal, in erster Linie. Es war zu unkonkret. Es war ein bisschen schwammig, man hat keine Linie oder ein klares Ziel gehabt. Ich soll mir jetzt um rechtliche Voraussetzungen und Gesetzesänderungen Gedanken machen. Als Normalbürger bin ich da überfordert."