imago/Scherf Bild: imago/Scherf

Fr 27.04.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Letzter Gong für Kudamm-Bühnen

In der Berliner Komödie und im Theater am Kurfürstendamm läuft der Endspurt vor dem Abriss der Traditionshäuser. Ende Mai ertönt der letzte Gong vor dem Umzug ins Übergangsquartier Schiller Theater. Kulturreporterin Ute Büsing hat die Stimmungslage bei Schauspielern und Mitarbeitern eingefangen.

Bild: imago/Raimund Müller

Letzter Gong für "Pension Schöller" in der Komödie am Kurfürstendamm. Seit 1997 steht der von Jürgen Wölffer inszenierte Schwank in drei Akten dort auf dem Spielplan. In dem Bretterknaller alter Schule gibt Winfried Glatzeder einen heißblütigen Möchtegernschauspieler mit Sprachfehler - Garantie für einen der größten Lacherfolge der Ku'damm-Bühnen.



"Am Ku'damm ist das jetzt der Abschied einer für mich als Theaterhandwerker 20jährigen ereignisreichen Zeit. Und außerdem ist es für mich ganz schön, in einem Haus, was jetzt ja fast 100 Jahre alt ist, zu spielen. Das sieht man auch am Teppich, der ist tausendmal geflickt und es riecht leicht modrig. Das liegt daran, dass es jetzt schon sehr viele Versorgungsleitungen gekappt sind, beim Abriss."

Der Spirit von 95 Jahren

Nüchtern ist Glatzeders Bestandsaufnahme: "Also, ich gehe davon aus, dass jetzt erstmal abgerissen wird, das sehen wir ja! Dass dann mit langer Zeitverzögerung in den märkischen Boden hineingebohrt wird, ins Grundwasser, ein Theater, was hoffentlich nicht absäuft und wo die russischen Oligarchen, die das Geld geben, auch die Luft haben dann, immer die Mehrkosten noch zu bezahlen. Und dass es ein Theater ist, was 600 Leuten und uns als Schauspielerkollegen und allen Beteiligten, die eine Inszenierung gestalten müssen, gute Arbeitsbedingungen schafft. Daran glaube ich, ja!"



Bild: imago/Raimund Müller

Raacke: "Das Laufpublikum wird fehlen"

Dominic Raacke, früherer RBB-"Tatort"-Kommissar, stand in der Uraufführung des Gegenwartsstücks "Die Niere" zum ersten Mal überhaupt in einer tragenden Rolle auf der Bühne: "Es ist ja dieser Geist, dieser Spirit von 95 Jahren, der hier entstanden ist. Und mit der Vorstellung, wer hier alles schon diese Luft geatmet hat. Und das wird sich nicht wieder herstellen lassen. Das wird dann irgendwann verschwinden. Aber, es ist ein spannender Moment, weil so ein Umzug oder so ein Neuanfang, ist es ja nicht wirklich, sondern es ist ein Weitergehen, ins Schiller Theater gehen, um dann irgendwann auch hier wieder zurückzukommen, an eine neue Spielstätte." Der Boulevard verlässt den Boulevard, den Kurfürstendamm, wo die Leute flanieren und Kaffee trinken und gegen Abend dann auch irgendwann ins Theater gehen, so Raacke: "Das wird man an der Bismarckstraße nicht mehr haben. Da ist nicht mehr so das Laufpublikum, was es hier gibt. Umso mehr muss man die Leute mitnehmen."



Bild: imago/Raimund Müller

"Man hat ja hier seine zweite Wohnung gehabt"

Dominic Raacke kennt sie, Winfried Glatzeder auch und das Publikum sowieso: Seit 50 Jahren ist Hannelore Behrendt Garderobiere in den Ku'damm-Theatern. Sie hat viele Altstars und Newcomer kommen und gehen sehen und sie kennt die Traditionsbühnen noch aus der Zeit, bevor das jetzt zum Abriss frei gegebene Ku'damm-Karree um sie herum gebaut wurde.



"Ich hab ja vieles gesehen und eben auch viel Herzblut fließt jetzt, am letzten Tag. Man hat ja seine zweite Wohnung hier gehabt. Und mit gemischten Gefühlen sieht man natürlich das Schiller Theater auf sich zukommen. Das ist ja eine ganz andere Größenordnung. Hier ist es immer kuschelig, hier kann man mit allen Kollegen auch hinter der Bühne reden und da wird es ja wahrscheinlich... Ich habe gesagt, ich nehme ein Wollknäuel mal mit, damit ich alles finde, damit ich dann wieder zurückkomme."



Ebenso wehmütig gestimmt wie Garderobiere Hannelore Behrendt ist Dekorateur Boris Feist. Seit 28 Jahren ist er für die Bühnengestaltung, für Auf- und Umbauten mit verantwortlich.



"Kann man heutzutage zwei solche alte Traditionshäuser abreißen, damit hier 'Nordsee' oder 'Deichmann' herkommt? Die Leute, die mögen es auch, wenn sie wissen, sie sitzen hier in so einem richtigen Oldtimer. Der Kudamm hatte mal so viel Kinos, jetzt geht es an die Theater mit ran. Das ist vielleicht der Zug der Zeit. Was wissen wir schon."





Bild: imago/Raimund Müller

In dem 1000 Plätze umfassenden Schiller Theater wird sich Feists Arbeitsfeld vor allem vergrößern: "Also, ich bin schon mit 70 Prozent drüben. Es waren bei mir jetzt zwei LKW's, zwei Siebeneinhalbtonner voll. Natürlich kommen nachher noch meine Nähmaschinen rüber. Da das Schiller Theater doch etwas größer ist, als unser größeres Haus haben wir festgestellt, dass halt der schwarze Aushang nur teilweise ausreichen wird. Das heißt, ich muss ein paar Soffitten neu nähen."

Vom Handbetrieb zur Computersteuerung Fast geräuschlos fährt der Eiserne Vorhang, der den Bühnenraum vom Zuschauersaal trennt, im Schiller-Theater hoch und runter. In dem zuletzt von der Staatsoper als Ausweichquartier genutzten Traditions-Sprechtheater wird die Bühnentechnik voll elektronisch gesteuert - ein großer Unterschied zu den technisch veralteten Ku'dammbühnen, findet Philipp Sturm, seit 15 Jahren Technischer Leiter.



"Das Bühnenvolumen ist vom großen Haus überschlagsmäßig das Vierfache und wir müssen unsere Produktionen relativ dicht an die Bühnenvorderkante bringen und das wird die große Herausforderung. Am Ku'dammtheater hatten wir eine Handkonterzuganlage, hier gibt es eine computergestützte E-Maschinen-Zuganlage. Das erfordert hohe Sachkenntnis und birgt die Gefahr, dass man mit einem kleinen Joystick auch eine Menge kaputtfahren kann."



Wölffer: "Zwei Seelen in meiner Brust"